Revolución multimedia: cuál es el país de Latinoamérica que más usa las funciones avanzadas de ChatGPT

Generar una imagen, analizar una foto o pedirle a ChatGPT que resuma un video ya dejó de ser una curiosidad para convertirse en un hábito cotidiano en varios países de la región. OpenAI midió por primera vez estos usos país por país, y el mapa latinoamericano tiene un liderazgo bastante claro.

Según los primeros datos de OpenAI Signals, publicados el 6 de agosto, Brasil lidera la región con el 11,8% de sus mensajes a ChatGPT dedicados a generar, analizar o recuperar contenido multimedia, seguido por Colombia con 10,5% y México con 10%. Los tres países superan ampliamente el promedio mundial, que se ubica en 7,8%.

Un uso que creció más rápido que cualquier otro

El contenido multimedia fue el caso de uso que más rápido creció en ChatGPT durante 2026, impulsado por el lanzamiento de ChatGPT Images 2.0 en abril. Todavía se ubica por debajo de otras actividades como la orientación práctica, la escritura o la búsqueda de información, pero su peso no deja de subir, sobre todo en América Latina, una de las regiones donde estas funciones tienen más protagonismo dentro del total de conversaciones.

México, por encima del promedio mundial

Más allá del ranking regional, México muestra una adopción de inteligencia artificial que crece por arriba de la media global: el 20,1% de la población de entre 15 y 64 años usó algún producto de IA generativa durante el primer trimestre de 2026, frente al 17,8% mundial, según el Microsoft AI Economy Institute. Otros países de la región también treparon fuerte en el ranking de mensajes por habitante entre el primer y el segundo trimestre: Perú subió 17 posiciones, Uruguay 16 y Costa Rica 15, los mayores saltos detectados por OpenAI a nivel global.

La brecha con las empresas

El salto en el uso individual no se refleja todavía al mismo ritmo en las compañías. En la manufactura mexicana, solo el 4,8% de las empresas con más de 10 empleados usa inteligencia artificial, según un análisis del Centro México Digital sobre los Censos Económicos 2024, con una penetración de 7,8% entre las medianas y apenas 1,2% entre las chicas. El desafío, de todos modos, ya está sobre la mesa: Cisco y Foundry calculan que el tráfico asociado a cargas de IA crecerá 222% en México en los próximos tres años, y el 71% de las organizaciones locales considera que sus redes van a tocar el límite de capacidad dentro de dos años.