Así será la nueva plaza que construirán junto al Mercado de las Pulgas

Colegiales contará con un nuevo espacio verde, así lo anunció el Gobierno de la Ciudad a través de su boletín oficial. Se trata de una plaza que se construirá sobre el playón de General Enrique Martínez y Concepción Arenal, en la misma manzana del Mercado de Pulgas, y que beneficiará de manera directa a 70 mil vecinos.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, expresó sobre las nuevas obras: "Con la construcción de este nuevo espacio público estamos transformando un playón en desuso en un corredor verde conectado con las plazas Mafalda y Clemente. Cuidamos el patrimonio e impulsamos un mejor espacio para que los vecinos disfruten una Ciudad cada vez más accesible y segura".

Construirán una nueva plaza en el barrio de Colegiales. Foto: GCBA

Cómo será la nueva plaza en Colegiales

La nueva plaza ocupará 2.101 m², donde se instalarán pérgolas metálicas con sombra y se plantarán 50 árboles, entre ellos jacarandá, fresno, pata de vaca, anacahuita y yerba de bugre. Según explicaron desde el Gobierno porteño, será un punto de encuentro con mejor iluminación y mayor conectividad peatonal.

En lo que respecta a la convivencia con el Mercado de Pulgas, Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público, detalló: "El Mercado cambió varias veces a lo largo de su historia, siempre supo adaptarse y hoy es parte de la identidad de un barrio. Ahora, en un playón que estaba en desuso estamos sumando un nuevo espacio verde para que los vecinos puedan disfrutar otro punto de encuentro al aire libre".

Estas nuevas obras se dan en el marco de una renovación integral del predio. Mientras que en el exterior se realizaron tareas de limpieza y se pintaron los muros con el bordó característico del logo institucional del mercado, se colocaron nuevas rejas en las vidrieras, se renovaron los cristales y se actualizó la cartelería. En el interior, se cambiaron los cielorrasos y se instalaron nuevas luminarias.

"El Mercado de Pulgas es un espacio con 160 locales, donde conviven viejos artesanos con las nuevas tendencias del diseño retro y escandinavo. Además de la venta de muebles de segundo uso o fabricados con materiales reciclados, cuadros y colecciones artísticas, coleccionables, objetos decorativos usados y artesanías, el mercado ofrece servicios de restauración como el pulido, el encolado y el lustre de piezas", recuperan desde la página del Gobierno de la Ciudad.