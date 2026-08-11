Cumplió 110 años y se convirtió en una de las mujeres más longevas de Argentina: el secreto para vivir más

Silvia Angélica "Alita" Sánchez Martínez cumplió el pasado 31 de julio 110 años y se convirtió en la mujer más longeva de Argentina. Si bien se encuentra en una clínica, celebró el importante día junto a su familia y seres queridos. Descubrí el secreto que la llevó a vivir más.

Celebró sus 110 años y reveló su secreto para vivir más

Martínez nació en Calamuchita, Córdoba, en 1916. Fue la sexta de 11 hijos y, si bien creció en la provincia cordobesa, al casarse en 1947 con José Luis Cuezzo, médico oriundo de Tucumán, decidió establecerse en esa provincia. Allí formaron una familia y tuvieron a sus dos hijas, Silvia y Susana.

Si bien la cordobesa fue maestra de profesión, decidió dedicar su vida al cuidado del hogar y la cocina. Además, disfrutaba de diferentes actividades que hicieron movilizar su mente y motricidad, como pintar, coser y hasta bordar. Durante toda su vida fue una católica devota de la Santísima Virgen María y San Expedito.

Según reveló su familia al sitio Logeviquest, que constató su edad, su secreto para la longevidad está asociado a su personalidad tranquila y a estar dispuesta a hacer diferentes cosas. “Ella mantenía la compostura en sus emociones, su alimentación y su vida en general”, explicaron.

Actualmente reside en la clínica Aliviar, en Tafí Viejo, donde su hija y yerno la cuidan. Además, recibe el apoyo de sus seis nietos y 16 bisnietos, que le recuerdan lo mucho que la quieren y lo hermosa que está. También recibe allí la asistencia de diferentes médicos, enfermeras y cuidadores.

¿Cómo fue su cumpleaños 110?

Si bien se encuentra en una clínica acostada, ya que no tiene movilidad, la clínica compartió un video en redes sociales donde contó su historia y mostró la preparación de la mujer más longeva del país para celebrarlo. Con globos de colores, guirnaldas, coronas, su familia y hasta el personal médico, Alita celebró otra década más. “Estoy bien, contenta”, manifestó.