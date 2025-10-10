Las mejores películas de Brad Pitt que se pueden ver en Netflix: esta es la lista completa

Brad Pitt en la "Había una vez en Hollywood".

Bradley “Brad” Pitt nació el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma, y creció en Springfield, Missouri, Estados Unidos. En la universidad quiso estudiar periodismo con énfasis en publicidad, pero dejó la carrera cuando apenas le faltaban pocos créditos y emprendió el viaje hacia Los Ángeles en busca de fortuna como actor. Desde entonces no se detuvo y ha trabajando en decenas de películas, de las cuales se pueden ver varias en Netflix.

Su salto a la fama llegó en 1991 con Thelma y Louise, donde interpretó a un carismático autoestopista que seduce al público y la crítica. A partir de entonces construyó una filmografía variada que combinó éxitos comerciales como Sr. y Sra. Smith y Guerra Mundial Z, y con propuestas más libres como Ad Astra. También incursionó como productor con su empresa Plan B Entertainment, responsable de títulos ganadores de Óscar como 12 años de esclavitud y Moonlight. Su reconocimiento fue coronado con premios como el Óscar al mejor actor de reparto por Había una vez en Hollywood.

Las mejores películas de Brad Pitt están en Netflix.

Películas de Brad Pitt en Netflix

Guerra Mundial Z (2013)

Brad Pitt encarna a Gerry Lane, un exinvestigador de las Naciones Unidas, quien recorre el mundo en una carrera contra el tiempo para detener una pandemia zombie que amenaza con derrumbar ejércitos y gobiernos. A medida que el contagio se extiende, Lane debe descubrir su origen y encontrar una cura para proteger a la humanidad.

La gran estafa (trilogía)

La trilogía que reúne a un grupo de ladrones expertos en atracos elegantes.

La gran estafa (2001): Danny Ocean, recién liberado de prisión, recluta a un equipo (incluido Rusty Ryan, interpretado por Pitt) para asaltar simultáneamente tres casinos en Las Vegas pertenecientes a Terry Benedict, ex pareja de su exesposa Tess. La nueva gran estafa (2004): tras el robo, Benedict exige que le devuelvan el dinero con intereses. El equipo viaja a Europa para cumplir con una serie de atracos para saldar la deuda, mientras un investigador de Europol presiona sus pasos. Ahora son trece (2007): el equipo regresa para vengar a su amigo Reuben, quien fue estafado por el magnate Willy Bank. Preparan un plan para dañar no solo sus finanzas, sino también su reputación.

Tren bala (2022)

Pitt interpreta a un asesino llamado “Ladybug” que está intentando hacer su trabajo con la menor violencia posible. En un tren de alta velocidad en Japón se cruzan varios asesinos con misiones distintas, y descubren que todos sus encargos están conectados.

Siete años en el Tíbet (1997)

Basada en hechos reales, narra la historia del alpinista austríaco Heinrich Harrer (Pitt), quien escapa de un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial y llega al Tíbet. Allí, se ve envuelto con la vida del joven Dalai Lama y participa en su educación, mientras presencia la transformación social y la invasión china.

Sr. y Sra. Smith (2005)

​​​​​​​Pitt y Angelina Jolie interpretan a una pareja aparentemente común que descubre que ambos son espías contratados por agencias rivales. Lo que sigue es una mezcla de acción, comedia y conflicto marital: deben matarse mutuamente mientras gestionan su relación privada.

Había una vez en Hollywood (2019)

​​​​​​​Se ambienta en 1969 y sigue al actor de televisión Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble de riesgo Cliff Booth (Brad Pitt). Mientras Dalton lucha por mantener su relevancia en Hollywood cambiante, Booth se ve envuelto en los oscuros sucesos alrededor del entorno de Sharon Tate. Pitt ganó el Óscar como mejor actor de reparto por esta interpretación.

El juego de la fortuna (2011)

​​​​​​​Pitt interpreta a Billy Beane, el gerente general de los Oakland Athletics, quien, enfrentado a limitaciones presupuestarias, decide reinventar la forma de reclutar jugadores basándose en estadísticas (sabermetrics). Con la ayuda del joven Peter Brand, enfrenta el escepticismo de los cazatalentos tradicionales.

Ad Astra (2019)

Roy McBride, actuado por Brad Pitt, es un astronauta que emprende un peligroso viaje hacia los confines del sistema solar para encontrar a su padre desaparecido (Tommy Lee Jones). La misión, centrada en buscar vida inteligente, podría tener consecuencias catastróficas para la Tierra.

War Machine (2017)

Es una sátira bélica protagonizada por Pitt como el general Glen McMahon (inspirado libremente en el general Stanley McChrystal). En 2009, McMahon es enviado a Afganistán para “arreglar” el conflicto, pero debe lidiar con políticas, medios y burocracia mientras su misión se desmorona.

Babel (2006)

​​​​​​​Dirigida por Alejandro González Iñárritu, Pitt aparece en una de las múltiples historias cruzadas: él es un turista estadounidense que, junto con su esposa (Cate Blanchett), sufre consecuencias inesperadas cuando un rifle disparado en Marruecos aterriza lejos de donde se originó. La película explora la incomunicación, el dolor y las conexiones humanas en distintas geografías.