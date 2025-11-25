Netflix anunció que eliminará tres tanques cinematográficos en su catálogo de diciembre 2025: Taxi Driver, Paranoia y La entrega inmediata.

La primera, protagonizada por Robert De Niro y dirigida por Martin Scorsese, repasa las vivencias de un solitario ex-marine veterano de la Guerra de Vietnam, que trabaja como taxista nocturno en una decadente y sucia Nueva York. La película explora su creciente alienación, soledad y la desintegración de su salud mental mientras recorre las calles, observando la corrupción y el caos, lo que lo lleva a desarrollar una espiral de violencia con el fin de "limpiar" la ciudad.

Paranoia, con una recaudación mundial de 118,1 millones de dólares, frente a un presupuesto de 20 millones de dólares, ganó los Premios Teen Choice en la categoría Mejor película de Terror y Suspenso y logró valerse con el galardón Mejor Música de Cine y Televisión de la ASCAP en 2008.

Finalmente, La entrega inmediata, que aborda las aventuras de un mensajero en bicicleta en Manhattan, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, que se ve perseguido por un policía corrupto por un misterioso paquete que debe entregar, garantiza escenas de acción en "low-tech", sin exagerados efectos visuales.

¿De qué se trata Taxi Driver?

La historia sigue la rutina nocturna de Travis Bickle como taxista en Nueva York, donde presencia escenas que alimentan su descontento y el deterioro psicológico y en la manera en que su sensación de aislamiento se convierte en una peligrosa obsesión con “limpiar” la ciudad.

El veterano intenta relacionarse con otros, pero su incapacidad para entender las normas sociales y su visión rígida de la moral lo llevan a fracasar. A medida que su frustración crece, dirige su atención hacia dos figuras que considera necesitan ser salvadas: Betsy, una trabajadora de campaña política que idealiza, e Iris, una joven explotada a la que intenta rescatar.

"El guión de Schrader es sensacional. Su demencia queda transmitida en el personaje de Travis. Lo mejor de la película es sin duda esa gran crítica que hace Scorsese a la corrupta e hipócrita sociedad americana de los 70”, destacó el sitio Filmaffinity.com.

¿De qué se trata Paranoia?

La película se centra en Kale, un joven quien cree descubrir que uno de sus vecinos, el enigmático y reservado Sr. Turner, podría ser un asesino serial responsable de varias desapariciones en la zona. Sin pruebas concretas y con un historial que hace difícil que la policía le crea, recurre a la ayuda de su mejor amigo Ronnie y de Ashley, la nueva vecina que llama su atención. Juntos empiezan a seguir pistas, reunir indicios y poner a prueba los límites de su vigilancia. Sin embargo, cuanto más se acercan a la verdad, mayor es el peligro que enfrentan.

¿De qué se trata La entrega inmediata?

Dirigida por David Koepp y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, La entrega inmediata es un trepidante thriller de acción que transcurre a toda velocidad por las calles de Nueva York. La película sigue a Wilee, un mensajero en bicicleta conocido por su habilidad para moverse entre el caos del tránsito sin frenos ni cambios, confiando únicamente en su destreza y reflejos. Su rutina diaria consiste en entregar paquetes con rapidez, esquivando taxis, peatones y cualquier obstáculo urbano que aparezca en su camino. Sin embargo, un encargo aparentemente simple termina por envolverlo en una peligrosa trama.