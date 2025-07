"F1" lleva recaudados 460,8 millones de dólares a nivel mundial.

El mes pasado, los cines de todo el mundo estrenaron la película F1, protagonizada por Brad Pitt y coproducida por Lewis Hamilton, una historia que narra la vida del piloto Sonny Hayes y su regreso a la máxima categoría para tener su revancha. Con una producción que contó con la colaboración de la Fórmula 1, la cinta ha sido celebrada entre los aficionados, en especial porque supo capturar todo el detrás de escena que tiene la competencia.

La buena recepción que tuvo la película animó a Bollywood a incursionar en el deporte automotor, ya que se ha revelado que el cine en hindú, caracterizado por sus piezas musicales, hará su propia película sobre la F1. Bajo el nombre de NK370, la cinta tratará el paso por la máxima categoría de Narain Karthikeyan, el primer piloto indio que tuvo el honor de competir en la Fórmula 1 en un total de tres temporadas.

Nacido en Coimbatore, Tamil Nadu, Karthikeyan debutó en la F1 en 2005 con Jordan GP y llegó a obtener cinco puntos con su cuarto lugar en el Gran Premio de los Estados Unidos, que todavía no se corría en el Circuito de las Américas de Austin, sino en el Indianapolis Motor Speedway. A pesar de eso, el indio no pudo seguir en la competencia y recién pudo volver para las temporadas 2011 y 2012, en las que representó a HRT Team, aunque sin volver a sumar puntos.

Si bien el indio no logró volver a la máxima categoría, se mantuvo en otras competiciones como Auto GP y Súper Fórmula, por lo que hizo toda una vida en torno al deporte automotor. De ahí que se haya mostrado emocionado con la película de Bollywood, como lo muestran las declaraciones rescatadas por Soy Motor: “El automovilismo me lo ha dado todo. Esta película devolverá mi historia al mundo”.

Aunque todavía no hay un casteo decidido para los distintos papeles que tendrá la cinta, ya cuenta con Mahesh Narayanan, quien será director, productor y guionista y explicó la importancia que tiene mostrar la vida del expiloto indio: “El viaje de Karthikeyan no se trata solo de carreras, se trata de fe, en ti mismo, en tu país y en un sueño que nadie más podría ver. Eso es lo que me llevó a esta historia”.

Karthikeyandisputó 46 Grandes Premios en la F1.

