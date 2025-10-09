Qué ver en Netflix este fin de semana largo de octubre 2025: 3 series y 3 películas para maratonear

Recomendaciones del catálogo de Netflix.

Netflix continúa siendo una plataforma que ofrece una amplia variedad de contenidos que atraviesan géneros, estilos y temáticas, invitando al espectador a explorar historias que van desde la música y la acción hasta el misterio y el documental. Entre las propuestas que actualmente se pueden encontrar en su catálogo, destacan tres películas y tres series por su propuesta particular y narrativa envolvente. Te compartimos las mejores opciones para disfrutar del contenido que ofrece Netflix.

Tres películas recomendadas en Netflix

Caramelo es una conmovedora película que sigue la vida de un perro llamado Caramelo, recientemente adoptado por una familia en un tranquilo barrio de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. A lo largo de la historia, Caramelo se adapta a su nuevo hogar y establece lazos afectivos con sus dueño Pedro, un cocinero que lo recibe con entusiasmo y cariño. La película retrata las aventuras cotidianas de la pareja aventurera, mientras exploran complicaciones en la salud, enfrenta desafíos y aprenden a confiar entre ellos.

En el terreno de la acción y la ciencia ficción, Gondzilla y Kong: el nuevo imperio ofrece un espectáculo visual en el que los colosales titanes se enfrentan en destrucción, estrategia y un trasfondo que explora la relación entre la humanidad y estas criaturas legendarias. La película se despliega entre paisajes urbanos y territorios inexplorados, mostrando la magnitud de los enfrentamientos y la complejidad de los lazos que los humanos establecen con los monstruos.

Por su parte, Rockstar: DUKI desde el fin del mundo invita al espectador a sumergirse en el mundo de la música urbana argentina, siguiendo la carrera del rapero y cantante Duki. La película recorre sus comienzos, los desafíos de la fama y los momentos decisivos que marcaron su ascenso, ofreciendo una mirada íntima al proceso creativo y a la vida detrás del escenario.

Tres series recomendadas en Netflix

Monstruo: la historia de Ed Gein revisita la vida del infame asesino estadounidense, explorando sus actos y el contexto social que lo rodeó. La serie combina investigación y dramatización para ofrecer un retrato perturbador y complejo del personaje.

Incontrolables es una miniserie que propone un recorrido por historias extremas de vida en un grupo de adolescentes, donde cada episodio presenta situaciones límite que muestran la resiliencia y la capacidad humana para enfrentar desafíos intensos. Alex Dempsey, un policía que se muda a Tall Pines tendrá que enfrentar una red de manipulación y secretos muy oscuros. Animal se sumerge en la relación del ser humano con la fauna y los ecosistemas, en la que un veterinario que vivía en una zona rural, se muda a la ciudad para atender mascotas.

Estas películas y series conforman un mosaico de historias y emociones, que ofrecen la posibilidad de explorar distintos géneros y experiencias dentro de la plataforma Netflix, desde el dramatismo más íntimo hasta la épica más colosal. Desde historias humorísticas hasta dramas repletos de suspenso.