Por qué no juega Enner Valencia en Boca vs. Recoleta por Copa Sudamericana

Enner Valencia no jugará en Boca ante Recoleta por la Copa Sudamericana por decisión de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y su debut deberá esperar.

Boca Juniors afrontará este martes un partido clave ante Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero lo hará sin Enner Valencia. El delantero ecuatoriano, flamante último refuerzo y una de las grandes incorporaciones del mercado de pases, deberá esperar para debutar con la camiseta azul y oro por decisión de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

La ausencia de Valencia tiene una explicación principalmente física y futbolística. Arruabarrena considera que el atacante, de 36 años, todavía necesita completar su preparación antes de volver a disputar un partido oficial, por lo que realizará una puesta a punto especial antes de debutar.

El último encuentro del ecuatoriano fue el 30 de junio, cuando Ecuador perdió ante México por el Mundial 2026. Desde entonces, Valencia pasó más de un mes sin competencia, aunque luego de un breve descanso retomó los trabajos físicos y también ejercicios con pelota.

Pese a que ya se entrenó junto al plantel de Boca y dejó buenas sensaciones en sus primeros movimientos, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo de entrada en una serie de eliminación directa aunque fue inscripto en la lista de buena fe y podría estar en el encuentro de vuelta.

La idea es que el delantero pueda sumar algunos entrenamientos más, especialmente con pelota, para recuperar ritmo y alcanzar una condición física que le permita afrontar un partido oficial sin inconvenientes. para reducir los riesgos de una lesión o molestia.

Arruabarrena confía en que la experiencia y las condiciones naturales del atacante le permitirán adaptarse rápidamente. Sin embargo, entiende que el tiempo que permaneció alejado de la competencia hace necesario llevar adelante una puesta a punto antes de darle sus primeros minutos.

El transfer también preocupa a Boca

A la cuestión física se suma un aspecto administrativo que Boca debía resolver para habilitar al delantero en la competencia internacional. El club esperaba recibir el transfer procedente de México, donde Valencia tuvo su último paso profesional, para poder incluirlo en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana.

El plazo para completar ese trámite vencía este lunes y la institución aguardaba la documentación para terminar de inscribir al atacante.

De todos modos, existe un dato concreto: incluso si el transfer llegaba dentro del tiempo establecido, Valencia no iba a ser utilizado este martes contra Recoleta.

Es decir, la cuestión administrativa y la decisión deportiva corren por caminos diferentes. Boca necesitaba solucionar la documentación para contar con el jugador en la competencia, pero Arruabarrena ya había determinado que su debut no sería en la ida de los octavos de final.

Valencia ya se entrenó con Boca, pero deberá esperar

El delantero firmó su contrato con Boca el domingo y ese mismo día tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. La jornada había comenzado con la revisión médica y continuó con su llegada al grupo. Incluso estuvo presente en el Ducó para observar al equipo y recibió la tradicional bienvenida del plantel. Las primeras señales fueron positivas. Valencia apareció en las imágenes difundidas por Boca y se lo pudo ver realizando sus primeros movimientos con la camiseta azul y oro.

Sin embargo, esas buenas sensaciones no modificaron la postura de Arruabarrena. El entrenador pretende que el ecuatoriano tenga una preparación más completa antes de exigirlo en un encuentro oficial. El escenario también explica la cautela. Boca inicia ante Recoleta una serie que definirá su continuidad en la Copa Sudamericana y el entrenador prefiere contar con un Valencia en plenitud antes que apresurar su presentación.

¿Cuándo podría debutar Enner Valencia en Boca?

La primera posibilidad aparece en la revancha ante Recoleta, que se disputará en Paraguay. En el cuerpo técnico no descartan que Valencia pueda estar disponible para ese encuentro, aunque todo dependerá de cómo evolucione durante los próximos entrenamientos y de las condiciones físicas que presente al momento de la revancha.

El ecuatoriano tendrá varios días para ponerse a tono con sus compañeros y recuperar parte del ritmo competitivo perdido durante su período sin partidos. En ese escenario, el debut de Valencia en Boca podría darse en territorio paraguayo. No obstante, todavía no existe una confirmación y el entrenador esperará hasta último momento para determinar si está en condiciones de jugar.

La otra alternativa: jugar ante Platense

La revancha ante Recoleta no es la única posibilidad para que Valencia tenga sus primeros minutos con Boca. Si el transfer llega a tiempo, el delantero queda correctamente habilitado y su evolución física convence al cuerpo técnico, también podría aparecer el sábado, cuando el Xeneize visite a Platense por el Torneo Clausura.

Por el momento, esa opción tampoco está confirmada. La postura de Arruabarrena pasa por darle al atacante el tiempo necesario para completar su preparación y no exponerlo antes de estar listo. Así, los hinchas de Boca deberán esperar para ver en cancha a una de las incorporaciones que más expectativa generó durante el mercado de pases.