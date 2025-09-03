Manuel Wirtz celebró sus 30 años de carrera en Perros de la calle y recordó que Ruggero cantó una de sus canciones.

En su visita a Perros de la calle (Urbana Play), Manuel Wirtz repasó su carrera y presentó su álbum de aniversario. El cantante, que celebra 30 años de carrera, habló de Rescátame el corazón, una de sus canciones más emblemáticas, y sorprendió al mencionar a Ruggero Pasquarelli, quien interpretó esa canción.

La situación se tensó porque Cande Molfese, expareja de Ruggero, estaba presente en el estudio. Intentó suavizar la situación comentando: "¿Qué hiciste en Violetta?", a lo que Wirtz respondió con picardía: "Mira qué informada está la señora". Cande lo corrigió: "Yo estaba allí. Eres un timón".

El momento incómodo en el estudio

Mientras Wirtz insistía en enfatizar que "Ruggero fue el primero en versionar la canción", Andy Kusnetzoff intentó disuadirlo. Sin embargo, el cantante continuó hasta que el director le susurró que Ruggero era el exnovio de Cande y que la había lastimado.

Wirtz, sorprendido, improvisó con humor: "Si el corderito se rompió, no lo sabía. No sabía de esta historia de amor. ¡Olé!". El estudio estalló en carcajadas y Cande Molfese le quitó dramatismo: "Estuve en Disney y estuvo muy bien. Lo que más me importa es que estaba en manos de muchos jóvenes y tu tema estaba presente. Estábamos en Polonia cantando 'Hoy puedo morir de amor'".

​​​​¿Cómo fue la historia de amor de Cande Molfese y Ruggero?​​​​​​​​​​

La relación entre Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli comenzó durante las grabaciones de la serie Violetta, donde nació un amor que duró seis años. Compartieron convivencia e incluso se casaron, lo que le permitió al actor italiano obtener la ciudadanía argentina. El vínculo terminó en 2020 en medio de un conflicto.

