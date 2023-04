Cande Molfese desconcertó a todos con un anuncio: "Me voy"

La actriz interrumpió una charla en su programa de stream para hacer revelación que sorprendió a todos. Su novio, Gastón Soffritti, la acompañó y se sumó a la conversación.

Cande Molfese está atravesando un año con muchos cambios. Luego de irse de Luzu TV para comenzar su propio canal de streaming junto a su novio, Gastón Soffritti, la actriz hizo un sorprendente anuncio en su programa. Acompañada por su pareja, reveló que muy pronto pasará por el altar.

Todo parecía un programa habitual, pero en medio de una charla durante la transmisión de 911, el programa matutino de Loft., Cande sorprendió a sus compañeros: “Me voy a casar”. Ante las risas que provoco la frase, la conductora aclaró que estaba hablando en serio y reiteró: “Nos vamos a casar, pero bueno, no lo anunciamos”.

De inmediato, Gastón se sumó a la conversación y relató como fue el pedido de matrimonio. “Hubo una propuesta. Me siento raro, uno no hace eso todos los días. Estábamos en México, era el día de su cumpleaños y ella estaba muy enojada porque yo no había arreglado ningún plan diferente. Hacía bastante que estábamos en México, ya no sabía dónde carajo ir a comer”, contó.

En ese momento, Cande tomo la posta y continuó: “Fuimos a comer, volvimos al hotel... yo no había pensado en casarme. Bueno, puso un tema de fondo que nos representa, Lost in the light (de la banda Palace)., agarró la cajita del anillo y me dijo: ‘Si a vos te parece, si a vos te dan ganas...’”. “No dijo: ‘Amor, ¿te querés casar conmigo? Después, llamé a mi mamá”, completó. Luego, sus compañeros le preguntaron si lloró, pero Molfese remató: "No, tuvimos sexo”.

Gastón Soffritti y Cande Molfese se van a casar: ¿Cómo nació el amor?

Tras el anuncio en vivo, Cande compartió en su Instagram una foto de su dedo con el anillo de compromiso y el mensaje que le envió a su mamá en ese momento: “¡Mirá, má! Ayer Gasti me pidió casamiento. Aún no caigo mucho pero es un sí rotundo. No se de qué forma ni cuándo pero bueno, te lo cuento”.

En la cuenta de Instagram de Loft Stream compartieron las palabras de Cande y Gastón y la publicación se llenó de mensajes de seguidores y amigas celebrando la buena noticia. "Amoooooooo que hermosos son. Que viva el amor", escribió Mica Vázquez; "Al fin ya lo puedo gritar", comentó Melina Lezcano; y "Awww Amo Felicidades a los dos", sumó Sofía Jujuy Jiménez, entre tantos otros mensajes que se acumularon en las redes.

La relación entre Soffritti y Molfese comenzò a mediado del año pasado, durante un viaje a Ushuaia que compartieron por una publicidad. Al parecer, en el sur se dio el primer flechazo, pero no pasó nada. Al volver a Buenos Aires, él le escribió y siguió el diálogo, que terminó en la primera cita.

La semana pasada, ambos visitaron Noche al Dente y revelaron detalles de su relación. De hecho, la ex Violetta reveló que casi rompe con él: "A los dos meses de salir, un día dije ‘hasta acá llegué’ porque no es para mí esto. Estaba decidida a bajarme del barco porque ya me di cuenta todas las consecuencias que trae en pareja porque, voy a decir algo, estar solo es mucho más fácil porque sentís que te llevás el mundo por delante”.

De todas maneras, advirtió con el tiempo que su vínculo con Gastón era distinto al que había mantenido en noviazgos anteriores y decidió darle una chance a la pareja y hoy a la convivencia: “A los dos meses de salir, dije ‘lo voy a llamar a Gasti, le voy a decir de tomar un café, yo hasta acá llegué’. Pero cuando me atendió del otro lado, bueno… me conquistó”.