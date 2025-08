En medio de una jornada de protesta marcada por la represión, Mariel Rodera, la madre de León -un nene de 7 años con autismo-, habló para El Destape 1070 y contó lo que vivió en la movilización de este martes al mediodía contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. La movilización, que buscaba visibilizar los recortes en prestaciones esenciales, terminó con empujones, forcejeos y una fuerte presencia de fuerzas de seguridad que, por primera vez, avanzaron contra una manifestación pacífica de familias, terapeutas y personas con discapacidad. "Fue desesperante la situación que vivimos hoy en la protesta", explicó con angustia Mariel.

Rodera contó que había asistido con un redoblante para hacer música junto a los chicos, como en otras marchas anteriores que transcurrieron con calma. "Hoy llegué y ya estaban empujando gente. Es la primera vez que en una marcha de discapacidad la Gendarmería se mueve. Siempre estaban ahí, pero quietos", explicó.

"Avanzaron y no les importó quiénes estaban reclamando. Yo estaba entre sorprendida y angustiada. Fueron más o menos 30 minutos de forcejeo. Cuando se fueron, pudimos bailar con los chicos, celebrar, y fue una fiesta en paz", explicó.

La historia de Mariel, su hijo y los reclamos al Gobierno: "No tenemos plata para pagar los apoyos que León necesita"

En la entrevista, Mariel contó la historia de su hijo León, un niño no verbal que comenzó este año en una escuela especial. Gracias a la dedicación de los profesionales, pudo empezar a verbalizar más. "Su vida es bastante parecida a la normal, pero con los apoyos que necesita. El avance que logró este año es muy notorio", explicó su madre.

El problema, sin embargo, es el acceso. "Una escuela especial cuesta casi 800 mil pesos por mes y las terapias cuestan entre 30 mil y 40 mil por sesión. León hace cuatro por semana. Si el Estado nos suelta, no tenemos la plata para pagar los apoyos que necesita. Las escuelas públicas especiales están colapsadas", sostuvo.

Imagen de lo que fue la represión de la Gendarmería nacional en la movilización de hoy.

La relación del Gobierno con la discapacidad

Mariel se mostró desesperanzada con el rumbo del gobierno. "Del gobierno no me sorprende nada porque está haciendo lo que dijo que iba a hacer", dijo, aunque sí se mostró conmovida por la respuesta social: "Hoy me llegó una catarata de mensajes de amor. Me alegro si mis palabras sirvieron para conmover a mucha gente".

Al recordar el tuit del presidente Javier Milei contra Ian Moche, el niño con autismo que el presidente cruzó en redes sociales, Mariel fue tajante: "Sentí mucha rabia. Me parece fantástico que un niño autista tenga esa capacidad para militar, pero me duele el doble el cinismo. Gracias a él mucha gente se está enterando de lo que es el autismo, pero si los legisladores nos van a cagar, que por lo menos lo hagan mirándonos a los ojos".