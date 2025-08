Luego de que oficializara el veto al aumento del 7,2% para todos los jubilados, el presidente Javier Milei defendió su decisión al asegurar que las jubilaciones "se multiplicaron por cuatro". También criticó a quienes dicen que hay sectores de las sociedad que "no llegan a fin de mes" porque si eso fuese cierto la calle "tendría que estar llena de cadáveres". Mientras, este mediodía habrá nuevas protestas de trabajadores del neumático por mejores salarios y de personas con discapacidad por mejoras en los aranceles que reciben.

"Ahora vienen a decir 'No, no se llega a fin de mes'. Bueno, suena muy interesante para ponerse sensiblero, porque si fuera cierta ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres", dijo Milei durante un evento en la Fundación Faro, realizado en el Yacht Club del barrio porteño de Puerto Madero. En su discurso, el Presidente hizo una defensa cerrada a su gestión económica y calificó de "una pelotudez" afirmar que hay personas a las que no les alcanza el sueldo.

"Si fuera cierto las calles serían bastante más complicadas y además, es un insulto a quienes obviamente hacen un gran esfuerzo para tratar de seguir adelante por la vía honesta digo claro esa vía, los kukas y gran parte del periodismo no la conoce", planteó Milei frente al auditorio, compuesto por gran cantidad de sus funcionarios y referentes y militantes libertarios.

Además, argumentó que decidió anular el aumento jubilatorio votado por casi toda la oposición en el Congreso porque esos haberes "se multiplicaron por cuatro" durante su gestión. "Los que hoy tanto reclaman por la jubilaciones, por ejemplo, son los mismos que en su momento vetaron y que decían que se le estaba declarando la quiebra al estado. Dejaron jubilaciones de 80 dólares y hoy están arriba de 320 dólares, o sea, se multiplicaron por cuatro. O había salarios de 300 dólares y ahora son de 1100 dólares", detalló.

El ataque a Kicillof

Milei eligió confrontar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof en varios pasajes de su discurso. Antes de las elecciones legislativas, el mandatario afirmó: "Es una provincia donde el gobierno tiene las manos llenas de sangre, porque la Provincia de Buenos Aires es un verdadero baño de sangre".

Denuncia de fraude preventivo

Pese a que las elecciones aún no ocurrieron y pese a que el peronismo reconoció los resultados de las elecciones presidenciales de 2023, Milei denunció que "están saliendo los intendentes a jugar en la cancha poniendo todo el aparato, además están dispuestos a hacer fraude y además votan con un sistema electoral distinto. O sea, que habilita el fraude".

"Es importante esta elección porque va a significar el techo del kirchnerismo y para nosotros va a significar el piso, porque en las nacionales no habrá testimoniales y se vota con otro sistema”, agregó.

Para Milei, el kirchnerismo es un "infierno"

Por otro lado, también aseguró que el kirchnerismo es un "infierno" y deseo un triunfo libertario en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. "Cualquier bonaerense, no importa dónde viva, mira a su alrededor y sabe que la provincia está igual o peor que en el siglo pasado. No importa que se llenen la boca hablando de solidaridad con discursos grandilocuentes, si a la hora de la verdad, en los hechos, están dispuestos a quebrar el Estado y arruinar el futuro de todos", planteó.

En ese sentido, siguió: "Sepan que no solo Dios, sino también la gente, los va a evaluar por lo que hacen, no por lo que dicen. Porque, en definitiva, como dice aquel viejo refrán, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Los argentinos decidieron dejar atrás el infierno kirchnerista, y espero que así lo hagan en este 7 de septiembre en las elecciones".

Antes del líder de La Libertad Avanza (LLA) también disertaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de la el ideólogo libertario y director de Fundación Faro, Agustín Laje y el escritor chileno de derecha Axel Kaiser, entre otros.