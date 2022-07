Gastón Soffritti y Cande Molfese confirmaron su relación: "Estamos muy bien"

Cande Molfese confirmó su relación con Gastón Soffritti después de un mes saliendo en secreto.

Gastón Soffritti y Cande Molfese confirmaron su relación después de semanas de especulaciones. El rumor salió a la luz un mes atrás, cuando la influencer Juariu descubrió pistas que la llevaron a deducir que la pareja de artistas estaba saliendo. Finalmente, Cande lo confirmó todo en primera persona.

Semanas atrás, la actriz había sembrado misterio al contar durante un vivo para Twich que estaba viéndose con un chico. Después de la investigación de Juariu, Estefanía Berardi contó en LAM (América TV): "Se están viendo hace un tiempo. Hubo un viaje al Sur hace un tiempo, en las redes nadie subió nada pero los vieron".

Finalmente, Molfese fue interrogada por sus compañeros de Antes que Nadie (Luzu TV), Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín Dardik, y no le quedó más opción que contar todo. “Creo que Juariu nos tiró el puntapié, porque estábamos en el mismo lugar pero nos habíamos conocido recién. Estoy muy contenta, estoy muy bien porque siento que estamos en la misma sintonía”, comenzó la artista.

Gastón Soffritti y Cande Molfese en su viaje al Sur.

Y detalló que conoció a Gastón en ese viaje al Sur, tal como lo había contado Berardi en LAM, a pesar de que se encontraba en un momento de su vida en el que no tenía expectativas de encontrar el amor. “Antes de irme al Sur en este viaje que lo conocí, me dije: ‘Basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el Universo me ponga lo que realmente es para mí', y apareció", relató la actriz.

Cuando volvieron a Buenos Aires, el actor la invitó a salir y ahí comenzó todo. Después de varias semanas evitando la exposición, decidieron que era el momento de contarlo. En cuanto a su tipo de vínculo, Molfese explicó que lo están viviendo sin apuros. “Estamos muy relajados. Nos estamos conociendo y estamos muy bien. Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio, y por suerte él está muy en la misma”, detalló.

Por qué se separaron Stefi Roitman y Gastón Soffritti

Gastón Soffritti y Stefi Roitman confirmaron su ruptura en junio de 2019 después de un año y medio juntos. En la actualidad, Stefi está casada con Ricky Montaner, cantante e hijo de Ricardo Montaner. Por su parte, Gastón tuvo un romance con Antonella Pauletto y más tarde conoció a Cande Molfese.

La modelo explicó en diálogo con El Espectador (CNN Radio) que terminaron porque tenían algunas diferencias y porque su relación se había vuelto rutinaria. “No le metíamos pilas a la pareja y no hacíamos cosas distintas. Nos ofrecieron bailar juntos en Showmatch pero él no quiso por principios. Dejamos las cosas muy claras y me hizo crecer un montón”, reflexionó Roitman.

Por su parte, Gastón señaló que tampoco tenían tiempo suficiente para verse debido a sus carreras y por ende no podían proyectar. "No había objetivos en común a corto plazo como casarnos, convivir o tener hijos. Medio que necesitábamos vivir la vida y nos preguntamos: '¿Por qué no vamos por este lado? Seguro nos sentimos mejor'”, observó el actor de Patito Feo. Más allá de su ruptura, los dos actores aclararon que fue una decisión sana y en conjunto.