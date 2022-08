La venganza de Mica Vázquez cuando se enteró que Gago le era infiel

El escándalo entre Mica Vázquez y Fernando Gago todavía da que hablar y se revelaron más detalles al respecto.

El testimonio de Mica Vázquez sobre su relación con Fernando Gago todavía tiene un sinfín de consecuencias que sorprendieron a todos. En esta oportunidad, una figura del espectáculo y otra del fútbol aparecieron en el radar en lo que parece haber sido un escándalo: se trata de Silvina Luna y Gonzalo "Pipita" Higuaín.

A raíz de los dichos de Mica Vázquez en Antes Que Nadie, programa donde se encuentra junto a Diego Leuco, Cande Molfese y "El Trinche" Dardik por Luzu TV, se generó una mediatización de su romance con el exfutbolista y actual entrenador de Racing, Fernando Gago. A pesar del testimonio, la historia no culminó ahí ya que involucraron a dos personalidades impensadas.

A través de Socios del Espectáculo conducido por Rodrigo Lussich en El Trece, se revelaron todos los detalles en este contexto. "En su momento se habló que una de las principales explosiones en esa relación tuvo que ver con un supuesto mensaje que Mica habría tenido con "Pipita" Higuaín", indicó de manera sorpresiva Luli Fernández, una de las panelistas del programa.

Sumado a eso, hicieron hincapié en que ambos coincidieron en el Real Madrid en esa época. No solo eso, sino que esta situación dio lugar a la intervención de Maradona: según Mariana Brey, cuando Diego era el técnico de la Selección Argentina en el Mundial Sudáfrica 2010 "tuvo que elegir a cuál de los dos convocaba porque se llevaban tan mal producto este lío...".

"Icardeada", soltó Lussich frente al relato de su compañera. En lo que respecta a Silvina Luna, la propia Mica Vázquez fue quien filtró qué sucedió mientras estaba de novia con Gago en PH Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff: "Hace poco me encontré con una amiga suya y me dijo 'cuando vos estabas él también hablaba con Silvina a la vez' ¡Y en Madrid estaba yo también! Y ella me lo contó como diciendo 'no sé si sabía'".

La exparticipante de El Hotel de los Famosos se hizo eco de este relato y Locho Loccisano, quien justo se encontraba con ella, grabó una historia en su cuenta de Instagram. "Es verdad. Estaba a dos puntas. No me dijo que estaba de novio", aseguró mientras al mismo tiempo chicaneó: "Un besito a Gago".

Gisela Dulko y una cruda revelación sobre Gago

Gisela Dulko reaccionó de manera contundente a través de sus redes sociales en torno a la relación que tuvo con Fernando Gago. Luego del relato de Mica Vázquez, la extenista publicó un fuerte descargo con el objetivo de aclarar algunas cuestiones.

"¡Aclaración! Yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi exmarido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo", expresó la extenista. Cabe recordar que el testimonio de Vázquez en el programa donde se encuentra con Diego Leuco, Cande Molfese y "El Trinche" Dardik fue completamente revelador.

En el cierre del posteo, Gisela Dulko sostuvo que habló con Mica en privado para aclarar ciertos detalles. "Nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado", concluyó dando por culminado el descargo.