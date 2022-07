Manuel Wirtz reveló el motivo por el que no volvería a trabajar con Cris Morena: "Se lo planteé tres veces"

El cantante dio a conocer la angustiante situación que atravesó cuando trabajó con la productora. Manuel Wirtz y Cris Morena compartieron trabajo hace más de 20 años.

Manuel Wirtz se pronunció sobre el motivo por el que no volvería a trabajar con la productora Cris Morena nunca más, tras una mala experiencia. El cantante y actor fue contundente en su descargo, en el que relató una traición que sufrió por parte de la madre de Romina y Tomás Yankelevich en el ámbito laboral.

"Cuando vos me decís una cosa y después hacés otra, yo tengo cierto nivel de tolerancia. 'Quedate tranquilo, vos vas a hacer esto, esta persona va a hacer esto otro ' y después lo van cambiando porque el producto no funciona. Yo no fracasé, fracasó el producto", comenzó su descargo el intérprete de Hoy Te Necesito. Y agregó: "¿Por qué querés que me hunda con el barco? Si yo no soy responsable de eso".

Wirtz continuó sin dar el nombre de la persona con la que tuvo problemas a nivel laboral y agregó: "Se lo planteé tres veces; soy de plantear tres veces las cosas. Como la tercera vez no tuve respuesta, dije 'me voy'. Nunca volvería a trabajar con esa persona", en diálogo con La Divina Noche de Dante. El artista se refirió al gran peso que Morena y Yankelevich tenían en Telefe en ese momento y aseguró haber entrado en una lista negra tras su decisión: "Marcelo me llamó y me dijo 'che, no puedo usar más tu canción, me acaban de llamar'. Y dije: 'Bueno, será otra'. Y después apareció Hoy Te Necesito y esas canciones".

El momento en que Manuel Wirtz reveló el nombre de la persona con la que tuvo una mala experiencia

"No tuve una buena relación y no me llevé bien con Cris Morena. Es así, simple. No tengo problema en decirlo", aclaró finalmente Wirtz. "Yo quería hacer lo que me habían dicho que iba a hacer y después me dicen 'no, no, pero tenés que ir a hacer tal cosa'. Y yo digo: 'No, no me siento cómodo' y te hacen ir igual. Yo iba a conducir un espacio que era La Familia, a beneficio de una fundación, yo estaba conectado con eso; era mi esencia, lo que quería hacer y para lo que me habían llamado", añadió y reveló que como el proyecto original empezó a ir mal en rating, lo obligaron a hacer cosas que no quería. "La verdad termina imponiéndose, concluyó el músico.