Cuándo debuta Enner Valencia, el último refuerzo de Boca Juniors en el mercado de pases

Después de una larga negociación, Enner Valencia fue presentado el pasado domingo 9 de agosto como refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases. El experimentado delantero de 36 años, con paso por el fútbol europeo y la Selección de Ecuador, ya entrenó bajo las órdenes del entrenador Rodolfo Arruabarrena; sin embargo, no debutará este martes en el partido frente a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, y su presentación con la camiseta del 'Xeneize' deberá esperar unos días más.

Si bien todavía resta conocer el desenlace del duelo de este martes y la decisión del DT acerca de a qué habituales titulares meter en la rotación, se estima que Valencia podría jugar por primera vez con el cuadro de La Ribera el sábado 15 de agosto desde las 21.15 frente al Platense de Martín Palermo como visitante. La fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino es la señalada, por el momento, para que el ecuatoriano pueda ocupar un sitio en el banco de suplentes de Arruabarrena. En dicho cotejo, el "Vasco" hará varias modificaciones en el once titular pensando en el encuentro de vuelta contra el conjunto paraguayo.

Enner Valencia es nuevo refuerzo de Boca Juniors: hasta cuándo tiene contrato

El contrato del atacante de 1.78 metros y 74 kilos se extiende hasta el 31 de diciembre del 2027, por lo que a partir de ahora luchará por un lugar como titular con Miguel Ángel Merentiel, Adam Bareiro (sigue lesionado), Ángel Romero y Milton Giménez, entre otros. Será tarea del máximo goleador de la "Tricolor" ponerse a punto físicamente para luchar por un puesto en la formación lo más rápido posible.

Valencia podría debutar en Boca este sábado ante Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Los números de Valencia en su carrera

699 partidos entre la Selección y Emelec de Ecuador; West Ham y Everton de Inglaterra; Fenerbahçe de Turquía; Internacional de Brasil; Tigres y Pachuca de México.

236 goles.

70 asistencias.

9 títulos.

40 amonestaciones.

2 expulsiones.

El equipo que podría poner Arruabarrena para enfrentar a Recoleta

De no surgir cambios de último momento, la posible formación sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. Además, Boca volverá a jugar en la cancha de Huracán. Será su tercer partido consecutivo como local en ese estadio debido al mal estado del campo de juego de La Bombonera.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana