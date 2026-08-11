Duro golpe a las empresas de internet: la oferta histórica de Starlink en México

Internet satelital nunca sonó como una opción barata en México, entre el costo del equipo y la mensualidad del servicio. Eso empieza a cambiar con una promoción que acerca a Starlink a precios que hasta hace poco parecían exclusivos de la fibra óptica.

El servicio satelital de Elon Musk está ofreciendo el Kit Starlink Mini desde 399 pesos en zonas seleccionadas de México, contratando un plan residencial por 12 meses. Se trata de una rebaja considerable frente al precio regular de 4.999 pesos para el mismo equipo, aunque el servicio de internet se sigue pagando por separado cada mes.

Qué incluye el Kit Mini y qué lo diferencia

El kit trae la antena Starlink Mini con router Wi-Fi integrado, además de soporte, adaptador para tubo, cable de alimentación de 15 metros, fuente de poder y enchufe. Su principal diferencia frente al modelo estándar es el tamaño compacto y portátil, pensado para instalarse y trasladarse con más facilidad, algo que ya lo venía distinguiendo antes de esta promoción.

Cuánto sale usarlo desde el primer mes

En las zonas donde aplica la promoción, la mensualidad también baja: la compañía muestra planes desde 950 pesos al mes, frente a los 1.050 pesos del plan Residencial Lite (hasta 200 Mbps) o los 1.350 pesos del Residencial Max (hasta 400 Mbps o más) fuera de la oferta. Sumando equipo y primer mes, arrancar con Starlink en esas zonas costaría desde 1.349 pesos, un valor que empieza a acercarse a proveedores tradicionales como Telmex (desde 389 pesos mensuales), Totalplay (desde 390) o Izzi (desde 579).

Ojo: la promoción no está en todos lados

El principal límite es geográfico: en zonas de alta demanda, como ciertas direcciones dentro de Ciudad de México, el Kit Mini vuelve a costar 4.999 pesos, con un recargo adicional de hasta 17.000 pesos por demanda más gastos de envío, elevando el desembolso inicial a más de 22.000 pesos antes de la mensualidad. Starlink no publica qué zonas tienen la promoción activa, así que la única forma de saberlo es ingresar la dirección exacta en su sitio web y revisar el precio que aparece antes de confirmar la compra.