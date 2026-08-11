El Aion UT, un hatchback eléctrico de segmento A, desembarcó oficialmente en Argentina. Se trata del primer modelo de la marca Aion, la división eléctrica de GAC Motor, que llega importado desde China y es comercializado por el grupo Avantek. Ya está disponible en el mercado local con dos versiones y promete dar pelea en el competitivo segmento de los autos eléctricos urbanos.

El modelo se ofrece en dos variantes: el UT Elite, con una batería de 44 kWh que entrega 134 caballos de fuerza, 145 Nm de torque y una autonomía de 400 km según el ciclo NEDC, y el UT Premium, que incorpora una batería de 60 kWh, potencia de 201 CV, 210 Nm de torque y hasta 500 km de autonomía también bajo ciclo NEDC.

La diferencia de precio entre ambas versiones es apenas de mil dólares, pero el Premium suma un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS) y techo panorámico, entre otras ventajas.

Este hatch eléctrico se destaca por su equipamiento de serie, que incluye llantas de 17 pulgadas, un tablero digital de 8,8 pulgadas, una pantalla multimedia táctil de 14,6 pulgadas y rueda de auxilio, algo poco habitual en autos eléctricos chinos. Su tamaño también genera debate, ya que mide 4,27 metros, lo que para muchos lo posiciona más cerca de un segmento B que del A tradicional.

Cuánto cuesta el nuevo Aion UT

En cuanto a precios, el Aion UT Elite se vende a 26.490 dólares y el Premium a 27.490 dólares. Ambos cuentan con una garantía de 8 años o 160.000 km para el vehículo, y 8 años o 200.000 km para las baterías. Además, el auto ingresó mediante un cupo especial que exime de aranceles aduaneros, lo que incentiva su venta en Argentina.

En comparación, el BYD Dolphin Mini, el eléctrico más vendido en el país, cuesta 2.500 dólares menos, pero el Aion UT ofrece mayor tamaño, más potencia, mejor autonomía y equipamiento más completo, incluyendo la rueda de auxilio. Esto generó diversos comentarios entre usuarios y expertos, que valoran la calidad y prestaciones del Aion, aunque cuestionan su precio.

En Brasil, el Auon UT registró más de 1.100 pedidos en apenas su primera semana de ventas, tras su lanzamiento en junio de 2026. Y en Uruguay, la demanda por la marca quedó demostrada cuando el primer lote del AION UT que era de unas 120 unidades, se agotó por completo antes de llegar al país.