Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry sorprendieron a los N°1 del mundo y avanzaron en el Masters 1000 de Montreal.

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry protagonizaron un verdadero batacazo para el tenis argentino en los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal. La dupla argentina consiguió la victoria más importante de su recorrido como pareja de dobles al derrotar en sets corridos a Harri Heliovaara y Henry Patten, los máximos favoritos del certamen y número 1 del ranking ATP.

El desafío era mayúsculo para los argentinos, que tenían enfrente a una pareja que viene dominando el circuito de dobles durante las últimas temporadas. Sin embargo, Cerúndolo y Etcheverry respondieron con una actuación contundente y se impusieron 6-3 y 6-4.

El triunfo no solamente les permitió avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Montreal, sino que también significó el mejor resultado conseguido hasta ahora por ambos como dupla. Del otro lado de la red estaban nada menos que los líderes del ranking ATP de dobles. Heliovaara, de Finlandia, y Patten, de Gran Bretaña, llegaban como los grandes candidatos al título, pero quedaron eliminados ante la pareja argentina.

La magnitud de la victoria se entiende todavía mejor al repasar los antecedentes recientes de sus rivales. Entre 2024 y 2026, Heliovaara y Patten conquistaron 13 títulos, entre los que se destacan tres Grand Slam, dos Masters 1000 y unas ATP Finals.

La segunda vez que llegan a cuartos de un Masters 1000

El partido ante Heliovaara y Patten también tuvo un significado especial por otro motivo. Para Cerúndolo y Etcheverry, fue apenas la segunda ocasión en la que disputaron los cuartos de final de un Masters 1000 como pareja. La primera había sido en Roma 2024, aunque aquella experiencia terminó con una derrota. En esa oportunidad, los argentinos fueron eliminados por el kazajo Alexander Bublik y el estadounidense Ben Shelton.

En Montreal, en cambio, consiguieron cambiar completamente la historia. No solo superaron los cuartos de final, sino que lo hicieron ante los máximos favoritos del torneo y los N°1 del ranking mundial. El resultado confirma el crecimiento de la dupla argentina cada vez que comparte cancha y le permite instalarse entre las cuatro mejores parejas del Masters 1000 de Canadá. Ahora, el desafío será todavía mayor: intentar conseguir un lugar en la gran final del certamen.

Quiénes pueden ser los próximos rivales

La dupla argentina todavía no conoce a sus próximos adversarios. El rival de Cerúndolo y Etcheverry surgirá del otro cruce de cuartos de final. De un lado estarán el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard, quienes durante esta temporada lograron consagrarse campeones en Indian Wells.

Enfrente tendrán a los brasileños Rafael Matos y Orlando Luz, que buscarán quedarse con el triunfo y avanzar a las semifinales para enfrentarse con los argentinos. La definición de ese partido determinará quién estará del otro lado de la red ante Cerúndolo y Etcheverry en la próxima instancia.

Cabe recordar que ambos habían quedado eliminados en singles por la segunda ronda del torneo. Sin embargo, pusieron foco en la competencia de dobles y se metieron entre las cuatro mejores parejas de una de las competencias más difíciles del calendario.