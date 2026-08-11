Ver Estudiantes vs. Universidad Católica por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Estudiantes de La Plata recibe este martes a las 21:30 horas a Universidad Católica de Chile, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Un partido clave para el equipo del "Cacique" Alexander Medina, que necesita sumar una victoria para llegar con mayor tranquilidad al encuentro del vuelta. Un partido en el que se juega también poder recuperar la confianza después de un arranque irregular.

El Pincha quiere dejar atrás un mal arranque en el fútbol doméstico, donde perdió tres partidos sobre cuatro. El León primero cayó como local por 2 a 0 frente a Independiente, después goleó a Defensa y Justicia por 3 a 0, pero volvió a sumar derrotas y de forma consecutiva, tras caer por 1 a 0 frente a Boca y por 2 a 0 ante Deportivo Riestra, lo que profundizó las dudas del equipo picharrata.

Por dónde ver Estudiantes frente a Universidad Católica

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estudiantes de La Plata y la U Católica de este martes a las 21:30 será transmitido por Fox Sports y por el streaming Disney+.

Los antecedentes entre Estudiantes y Universidad Católica

Estudiantes y Universidad Católica se enfrentaron apenas dos veces en la historia, ambas en las semifinales de la Copa Libertadores 1969, y en las dos ocasiones el triunfo fue para el conjunto platense por 3-1. El último cruce se disputó el 7 de mayo de aquel año, en La Plata, y tuvo como goleadores a Juan Ramón Verón y Eduardo Flores, además de un tanto en contra de Leopoldo Vallejos Bravo. Para la Católica, Sergio Messen Angarita marcó el único descuento.

El Pincha arrancó mal el semestre.

Cómo llega la Universidad Católica

Respecto a la Universidad Católica, dirigida por el argentino Daniel Garnero, llegó a los octavos luego de finalizar en el primer puesto del Grupo D, en el que protagonizó uno de los momentos más importantes de su historia al vencer a Boca en la Bombonera y enviarlo a disputar la Copa Sudamericana. En esa zona dejó en segundo lugar al Cruzeiro de Brasil, mientras que Barcelona de Guayaquil quedó afuera de todo.

El conjunto chileno llegará con varias ausencias, entre ellas las de Clemente Montes, Juan Francisco Rossel, Juan Ignacio Díaz y Sebastián Arancibia, y tendrá como principal referencia ofensiva al experimentado Fernando Zampedri.