Por qué Franco Colapinto no corre este fin de semana en la Fórmula 1

Los fanáticos argentinos deberán esperar un poco más para volver a ver a Franco Colapinto arriba del Alpine. Este fin de semana del 14 al 16 de agosto no habrá actividad de Fórmula 1 y, por lo tanto, el argentino tampoco competirá. La explicación está exclusivamente relacionada con el calendario: la categoría atraviesa su tradicional Summer Break, el receso de verano que interrumpe el campeonato durante agosto.

La última presentación del campeonato se produjo con el Gran Premio de Hungría, disputado entre el 24 y el 26 de julio en el Hungaroring. Desde entonces, la Fórmula 1 entró en un período sin Grandes Premios que se extenderá hasta el fin de semana del 21 al 23 de agosto, cuando se llevará adelante el GP de Países Bajos en Zandvoort.

Por este motivo, la ausencia de Colapinto no tiene relación con su continuidad dentro de Alpine. El argentino forma parte de la alineación titular de la escudería francesa para la temporada 2026 junto a Pierre Gasly, después de haber sido confirmado para conservar su asiento. Simplemente, ninguno de los pilotos de la parrilla tendrá competencia este fin de semana.

El receso no consiste solamente en dejar algunos fines de semana libres. El reglamento operacional de la FIA establece que los equipos deben cumplir durante julio y/o agosto un período de cierre de fábrica de 14 días consecutivos. Durante ese lapso están prohibidas buena parte de las tareas relacionadas con el desarrollo del monoplaza, como la utilización del túnel de viento, los trabajos de CFD, la producción o evolución de piezas y el ensamblaje de los autos, salvo algunas excepciones contempladas específicamente por la normativa.

Esta medida busca establecer un descanso real dentro de una temporada especialmente extensa. El calendario 2026 está compuesto por 24 Grandes Premios, con actividad desde marzo hasta diciembre, numerosos viajes internacionales y varios fines de semana consecutivos de competencia. El parate de agosto permite que pilotos, ingenieros, mecánicos y el resto del personal puedan afrontar la segunda mitad del año después de una primera parte exigente.

Para Colapinto, entonces, el próximo desafío será el Gran Premio de Países Bajos. La actividad comenzará el viernes 21 de agosto y la carrera se disputará el domingo 23 en el circuito de Zandvoort, una pista de 4,259 kilómetros en la que se completarán 72 vueltas. Además, será un fin de semana con formato Sprint, por lo que habrá puntos en juego antes de la carrera principal.

Así, los seguidores argentinos tendrán un fin de semana más sin Fórmula 1. Colapinto no perdió su asiento ni fue reemplazado: simplemente deberá esperar hasta Zandvoort para volver a subirse al Alpine y retomar su temporada 2026.