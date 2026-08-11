KATSEYE busca mostrar su lado más crudo en su nueva película "Wild Hearts"

El grupo femenino KATSEYE, caracterizado por su diversidad cultural y que actualmente cuenta con dos integrantes menos de forma ‌temporal, está deseando mostrar su ‌lado más crudo y auténtico a través de su próximo EP y gira, así como de la película-concierto "KATSEYE: WILD HEARTS", que se estrena el miércoles en los cines de todo el mundo.

El grupo, con sede en Los Ángeles y formado en 2023, cuenta con dos integrantes en pausa. Sophia Laforteza se convirtió el 7 de agosto en la ​segunda integrante de KATSEYE ⁠en tomarse un descanso por motivos de salud mental y ‌bienestar. La pausa de Manon Bannerman se anunció el 20 ⁠de febrero.

"Ella (Manon), pase lo que pase, ⁠siempre formará parte de KATSEYE. Creo que es algo maravilloso tanto para nosotras como para los fans poder ver el recorrido completo y auténtico", ⁠declaró a Reuters la cantante indio-estadounidense Lara Raj, refiriéndose a la ​aparición de Manon en el documental.

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Antes de que ‌se anunciara la salida de Sophia, ‌Lara describió a la cantante filipino-estadounidense como la líder oficial de ⁠KATSEYE.

"Creo que siempre ha estado destinada a ser la líder; ella es como las raíces del árbol y nosotras somos como las ramas que se extienden", afirmó Lara.

La empresa de entretenimiento surcoreana Hybe y ​Geffen afirmaron ‌en un comunicado conjunto en las redes sociales que el estado de Sophia se volverá a evaluar en septiembre. La gira "WILD WORLD TOUR" del grupo comienza el 1 de septiembre.

El grupo multinacional, cuyas integrantes se hacen llamar principalmente por sus ⁠nombres de pila, alcanzó el éxito al combinar el modelo de formación escénica del K-pop con influencias del pop occidental. Entre sus sencillos más exitosos se encuentran "Touch", "Gnarly" y "Gabriela", nominada a los Grammy.

"KATSEYE: WILD HEARTS" narra la formación y el ascenso del grupo, repasando su etapa como finalistas en la serie de competición de Netflix de Hybe y Geffen de 2023 "The Debut: Dream Academy" .

"Mirando atrás, estaba ‌hecha un desastre la mayor parte del tiempo", dijo Megan, riendo.

"Creo que realmente me preparó para el momento actual, para este día que se avecina, para ser artista y estar ante la mirada del público", añadió la hawaiana, reflexionando sobre las críticas de los expertos de Hybe a ‌las que se enfrentaban las concursantes durante el programa.

El grupo está decidido a seguir prosperando con futuros proyectos.

Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel y Yoonchae Jeung ‌expresaron su entusiasmo ⁠por los próximos lanzamientos del grupo.

"Tenemos muchas más canciones, como la que ha compuesto Lara", dijo Megan, destacando nuevos ​temas como "Unloveu", que Lara coescribió y coprodujo para el EP "Wild" de KATSEYE, que saldrá a la venta el 14 de agosto.

(Reportaje de Danielle Broadway en Los Ángeles; edición de Matthew , Editado en español por Juana Casas)