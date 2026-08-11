Liberaron a la niñera argentina detenida por ICE: debe usar una tobillera electrónica

Luis Lick, papá de Iliana Lick, la argentina que fue detenida por ICE el 11 de julio, confirmó que su hija ya fue liberada, aunque deberá usar una tobillera electrónica hasta que la Justicia estadounidense disponga lo contrario. "Tiene un amplio radio para moverse", aclaró.

El padre de Iliana Lick habló con TN este martes, horas después de la liberación de su hija. Días atrás, habían fijado la fianza de la niñera detenida el mes pasado en 10.000 dólares. "Hasta hace ratito nos habíamos mensajeado, así que bueno. Está feliz, obviamente, por recuperar su libertad, y nerviosa por toda esta situación", contó Luis Lick.

El hombre contó algunos detalles sobre lo que sucederá con su hija de ahora en adelante, tras la liberación. "Ella se puede quedar allá. De hecho, en este momento está en vuelo hacia Philadelphia", reveló.

La detención de su hija y cómo sigue su situacion

Respecto al momento en que su hija fue detenida por efectivos de la policía migratoria de Donald Trump, Luis Lick relató: "Ella fue a tomar un vuelo para ir a ver un partido de la Selección. En ese momento, cuando va al aeropuerto, va a hacer los trámites correspondientes para tomar el vuelo y ahí la detienen. No sé en calidad de qué la detienen".

Las protestas contra ICE se intensificaron hace meses.

Además, hizo una valoración sobre las condiciones en las que su hija estuvo detenida en Nuevo México. "Gracias a Dios, no ha tenido ningún tipo de problemas ni maltrato ni nada por el estilo", contó. También contó que en el centro de detención le dieron una tablet mediante la cual podía comunicarse con su pareja, residente en Estados Unidos, quien hacía de nexo con él.

Si bien ahora deberá tener una tobillera electrónica, el papá de la niñera argentina remarcó que no es una situación de "prisión domiciliaria" con poco margen de movilidad, por lo que su hija seguirá trabajando en Estados Unidos. "Puede moverse tranquilamente. Tiene un amplio radio para ella poder moverse", insistió.