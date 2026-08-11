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EEUU vende como chatarra dos buques sancionados que incautó tras incursión en Venezuela

10 de agosto, 2026 | 22.25
EEUU vende como chatarra dos buques sancionados que incautó tras incursión en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos ha vendido como chatarra dos petroleros sujetos ‌a sanciones que fueron ‌incautados en los días posteriores a la incursión de Washington en Venezuela, informó Lloyd's List el lunes.

Según el informe, la empresa de reciclaje de buques Global Marketing Systems, con sede en Dubái, adquirió los petroleros el ​mes pasado por ⁠una suma no revelada.

La venta incluyó el ‌Era, que anteriormente operaba como Marinera ⁠y Bella 1, y ⁠el Lileo, que antes navegaba como Galileo y Verónica, según el informe. Los barcos petroleros serán ⁠desguazados en India.

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"El Gobierno de Estados ​Unidos nos los ha vendido y ‌existía una orden judicial ‌que autorizaba las ventas, pero hay algunas ⁠complicaciones, entre ellas el hecho de que no estábamos del todo seguros de quiénes eran sus anteriores propietarios", declaró a Lloyd’s ​List el ‌director ejecutivo de GMS, Anil Sharma.

GMS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

La Guardia Costera de Estados Unidos y las fuerzas ⁠especiales militares incautaron el Era, de bandera rusa, en enero en aguas al sur de Islandia, poniendo fin a una persecución de varias semanas a través del Atlántico. El buque había logrado eludir previamente un bloqueo estadounidense en el Caribe ‌destinado a detener las exportaciones de petróleo de Venezuela.

Washington afirmó entonces que el "Era" se había utilizado para transportar petróleo sujeto a sanciones procedente de Venezuela e Irán.

Estados Unidos también incautó en ‌enero en el mar Caribe el buque de bandera rusa ahora conocido como Lileo. Ese petrolero estaba ‌sujeto a ⁠las sanciones estadounidenses contra Rusia.

EEUU incautó hasta diez petroleros tras su acción ​militar en Venezuela. Los buques sancionados suelen cambiar de nombre para eludir la detección.

(Reportaje de Lisa Baertlein; edición de Deisy Buitrago en español)

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