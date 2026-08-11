EEUU vende como chatarra dos buques sancionados que incautó tras incursión en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos ha vendido como chatarra dos petroleros sujetos a sanciones que fueron incautados en los días posteriores a la incursión de Washington en Venezuela, informó Lloyd's List el lunes.
Según el informe, la empresa de reciclaje de buques Global Marketing Systems, con sede en Dubái, adquirió los petroleros el mes pasado por una suma no revelada.
La venta incluyó el Era, que anteriormente operaba como Marinera y Bella 1, y el Lileo, que antes navegaba como Galileo y Verónica, según el informe. Los barcos petroleros serán desguazados en India.
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"El Gobierno de Estados Unidos nos los ha vendido y existía una orden judicial que autorizaba las ventas, pero hay algunas complicaciones, entre ellas el hecho de que no estábamos del todo seguros de quiénes eran sus anteriores propietarios", declaró a Lloyd’s List el director ejecutivo de GMS, Anil Sharma.
GMS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
La Guardia Costera de Estados Unidos y las fuerzas especiales militares incautaron el Era, de bandera rusa, en enero en aguas al sur de Islandia, poniendo fin a una persecución de varias semanas a través del Atlántico. El buque había logrado eludir previamente un bloqueo estadounidense en el Caribe destinado a detener las exportaciones de petróleo de Venezuela.
Washington afirmó entonces que el "Era" se había utilizado para transportar petróleo sujeto a sanciones procedente de Venezuela e Irán.
Estados Unidos también incautó en enero en el mar Caribe el buque de bandera rusa ahora conocido como Lileo. Ese petrolero estaba sujeto a las sanciones estadounidenses contra Rusia.
EEUU incautó hasta diez petroleros tras su acción militar en Venezuela. Los buques sancionados suelen cambiar de nombre para eludir la detección.
(Reportaje de Lisa Baertlein; edición de Deisy Buitrago en español)