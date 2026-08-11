La Línea B del Subte porteño se prepara para la renovación de su esquema de señalamiento que acompañará el recambio completo de la flota. La empresa china CRRC fue preadjudicada para instalar un sistema Communications-Based Train Control (CBTC), una tecnología que permitirá modernizar la forma en que se controla la circulación de las formaciones.

El proyecto contempla reemplazar el actual ATP por otro de alto grado de automatización en el que determinadas funciones de conducción podrán realizarse de manera automática, aunque con supervisión del conductor. La misma tecnología ya funciona en las líneas C, D y H.

La incorporación del nuevo señalamiento está vinculada directamente con la llegada de los nuevos trenes CRRC Serie 400. La renovación contempla 29 formaciones de seis coches cada una, es decir, 174 coches cero kilómetro, que reemplazarán progresivamente a los Mitsubishi y CAF 6000 que actualmente prestan servicio entre el barrio de Villa Urquiza y el bajo.

¿Cómo funciona el sistema CBTC que llegará a la Línea B de subte?

El CBTC es un sistema de señalamiento basado en la comunicación permanente entre los trenes y los equipos instalados en la infraestructura. A diferencia de los sistemas tradicionales, permite conocer con mayor precisión la posición, velocidad y sentido de circulación de cada formación y utilizar esa información para regular el tráfico.

Una de sus principales características es el concepto de “bloque móvil”. En uno de carácter convencional, la vía se divide en sectores o bloques fijos y la circulación queda condicionada por la ocupación de esos espacios. Con CBTC, en cambio, la distancia de seguridad se calcula de manera dinámica a partir de la ubicación y velocidad de las formaciones, además de sus características de frenado.

Para hacerlo posible, los trenes transmiten información de manera continua al equipamiento ubicado a lo largo de la línea. El sistema procesa esos datos y establece hasta dónde puede avanzar cada formación de manera segura. También puede enviar información sobre la velocidad que debe mantener y la distancia de frenado necesaria.

En la Línea B, el nuevo CBTC reemplazará al actual ATP como parte de una intervención integral que también incluye obras sobre la infraestructura necesaria para incorporar la nueva flota. El sistema será instalado por CRRC, la misma empresa que suministrará los nuevos trenes.

La renovación de la flota fue adjudicada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) en 2025 a CRRC Changchun Railway Vehicles. La compra contempla 174 coches con aire acondicionado, cámaras de seguridad, información visual y auditiva para los pasajeros e iluminación LED, además de estar preparados para operar con un sistema de señalamiento como el utilizado actualmente en las líneas D y H.