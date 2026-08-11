La Rioja rescata las voces de la dictadura en una nueva temporada de "Contra El Olvido": la vida de Monseñor Angelelli

La memoria sobre el terrorismo de Estado volverá a ocupar el centro de la pantalla con la tercera temporada de Contra El Olvido: historias de resistencia, la serie documental que reconstruye la historia reciente de La Rioja a partir de las experiencias de quienes atravesaron la represión durante los años previos y posteriores al golpe de Estado de 1976.

El rodaje de los diez nuevos capítulos llegó a su fin luego de varias jornadas de trabajo en las instalaciones de la Usina de Industrias. La producción, dirigida por Ismael Fuentes Navarro y conducida por Pano Navazo, fue realizada en articulación con el medio público Late Play y contó con el acompañamiento del Gobierno de La Rioja.

Diez capítulos para reconstruir una historia

La nueva temporada reunirá testimonios de personas que fueron detenidas por razones políticas, exiliados, familiares de detenidos y desaparecidos e integrantes de la pastoral relacionada con monseñor Enrique Angelelli. A través de esas voces, la serie buscará reconstruir las consecuencias que tuvo el terrorismo de Estado en la provincia y preservar historias que forman parte de su memoria colectiva.

La tercera temporada mantendrá el eje de las anteriores: recuperar relatos personales para reconstruir un período marcado por la persecución política, la violencia estatal y la desaparición de personas.

Los testimonios permitirán abordar esas experiencias desde una perspectiva cercana, que pone en primer plano a quienes fueron protagonistas, familiares o testigos de aquellos acontecimientos. El objetivo será transmitir esas historias a las nuevas generaciones y mantener vigentes los valores de memoria, verdad y justicia.

La participación de integrantes de la pastoral vinculada a Angelelli también permitirá recuperar parte del papel que tuvo la Iglesia riojana frente a la represión y reconstruir las experiencias de quienes acompañaron a las víctimas durante aquellos años.

Una producción hecha en La Rioja

El proyecto también busca mostrar el crecimiento de la industria audiovisual provincial. En las jornadas de grabación participaron equipos locales de dirección, producción, cámara, sonido, iluminación, arte y logística, además de artistas y profesionales de distintas disciplinas.

Para el Gobierno provincial, el desarrollo de la serie representa una doble apuesta: contribuir a la preservación de la memoria histórica y generar oportunidades para el sector audiovisual riojano. Con el rodaje terminado, la producción ingresará ahora en la etapa de postproducción. La tercera temporada contará con diez capítulos y su estreno está previsto para los próximos meses.

De esta manera, “Contra El Olvido: historias de resistencia” continuará con la recuperación relatos de la historia reciente de La Rioja y se consolida como una producción local que combina memoria histórica, derechos humanos y desarrollo cultural.