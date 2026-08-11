La obra se desarrolla en un área de más de 4000 metros cuadrados y contempla una renovación integral del espacio.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con la puesta en valor de la calle Lillo, uno de los principales accesos al Parque Centenario, en el barrio de Caballito. La intervención busca mejorar la circulación peatonal, la accesibilidad y la seguridad en un sector utilizado diariamente por vecinos y visitantes.

La obra se desarrolla en un área de más de 4000 metros cuadrados y contempla una renovación integral del espacio. El proyecto también apunta a mejorar el entorno de distintos puntos de interés cercanos, entre ellos el Anfiteatro, la Feria de Libros, la Estación Saludable, el patio de juegos y el Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Actualmente, el sector presenta dificultades para el desplazamiento peatonal, con senderos deteriorados, cruces considerados poco seguros y escasa señalización. A esto se suma el desgaste del mobiliario urbano y de parte de la vegetación existente.

¿Qué trabajos se realizarán en la calle Lillo del Parque Centenario?

El proyecto contempla la renovación de los canteros con vegetación nativa y la incorporación de nuevos espacios de descanso. También se instalarán mobiliario urbano, equipamiento lúdico y un sector deportivo destinado a personas adultas.

Entre los nuevos elementos previstos aparecen refugios para insectos, cestos, bicicleteros y bebederos. También se colocará nueva cartelería para facilitar la orientación de quienes recorren el parque.

Uno de los cambios estará relacionado con la circulación en el acceso al Anfiteatro, que actualmente no cuenta con una lectura clara desde el espacio público. La intervención busca ordenar los recorridos peatonales y mejorar la conexión entre los distintos usos que tiene este sector del Parque Centenario.

La obra también contempla retirar los antiguos puestos de libros que se encuentran deteriorados. El objetivo es reorganizar ese sector y generar mayor espacio para la circulación peatonal.

Otro de los puntos centrales es el aumento de la superficie absorbente. El área pasará de contar con 945 metros cuadrados a 1780 metros cuadrados de superficie capaz de favorecer el drenaje natural del suelo.