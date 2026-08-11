Netflix arrasa con el thriller de acción tailandés donde la redención tiene un precio

Con escenas de combate, persecuciones y una trama centrada en el crimen organizado, la película se convirtió en una de las novedades internacionales de la plataforma y amplió la presencia del cine tailandés dentro del catálogo de agosto.

Netflix sumó a su catálogo El cobrador de deudas, una película tailandesa de acción y crimen que combina venganza, enfrentamientos con organizaciones criminales y el intento de un hombre por reparar errores de su pasado.

La producción, estrenada en 2026, está protagonizada por Nadech Kugimiya, Daou Pittaya Saechua y Chaiwat Thongsaeng, y sigue la historia de un antiguo cobrador de deudas que vuelve a involucrarse con el mundo del delito después de recibir una noticia que cambia su vida.

Con escenas de combate, persecuciones y una trama centrada en el crimen organizado, la película se convirtió en una de las novedades internacionales de la plataforma y amplió la presencia del cine tailandés dentro del catálogo de agosto.

¿De qué se trata la película El cobrador de deudas?

La película comienza cuando el protagonista, un antiguo cobrador de deudas, recibe una noticia que modifica por completo sus prioridades. Ante un diagnóstico terminal, decide utilizar el tiempo que le queda para regresar al mundo criminal que había dejado atrás.

Pero esta vez su objetivo es diferente. En lugar de cobrar dinero para otros, se enfrenta a una organización violenta que utiliza la extorsión y las amenazas contra personas vulnerables. Para avanzar, deberá recurrir a las mismas habilidades que utilizó durante años en ese ambiente.

El regreso también lo obliga a enfrentarse con su pasado y con antiguos adversarios. A medida que avanza la historia, el protagonista queda atrapado en una serie de conflictos que ponen en riesgo su vida y la de quienes intenta proteger.

El cobrador de deudas combina así acción, suspenso y crimen con una historia de redención. La película presenta un personaje que, frente a la certeza de su propia muerte, decide utilizar sus últimos días para ajustar cuentas y enfrentarse a quienes continúan ejerciendo violencia y extorsión.

Ficha técnica de El cobrador de deudas