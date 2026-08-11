Disney+ va por todo: qué es y cómo funciona la nueva herramienta que elegirá los contenidos por vos

Disney Plus está probando una nueva función de inteligencia artificial (IA) que permite encontrar películas y series a partir de búsquedas realizadas en lenguaje natural. La herramienta permitirá que los usuarios escriban qué tienen ganas de ver o hagan una consulta mediante voz para recibir una fila de recomendaciones personalizadas. Por ahora, la función está disponible únicamente para un grupo reducido de usuarios y todavía no tiene una fecha confirmada de lanzamiento general.

La propuesta busca cambiar la manera tradicional de descubrir contenido en Disney Plus, que hasta ahora se apoya principalmente en el historial de visualización para generar recomendaciones. Con el nuevo sistema, el usuario podrá darle a la plataforma información sobre lo que quiere ver en ese momento. Incluso podrá escribir o decir algo tan abierto como “no sé qué ver” y dejar que la IA sugiera distintas opciones.

Cómo funcionará la búsqueda con inteligencia artificial

Según explicó Disney, la nueva herramienta estará orientada a comprender consultas realizadas con lenguaje natural. Esto significa que, en lugar de limitarse a buscar el nombre de una película, serie o personaje, el usuario podrá describir qué tipo de contenido está buscando.

La compañía mantendrá su sistema de personalización basado en el comportamiento como una parte central de la experiencia. La diferencia es que la IA de Disney Plus tendrá en cuenta el contexto inmediato y permitirá realizar pedidos más específicos.

La estrategia sigue el camino que ya tomaron otras plataformas de streaming. Netflix implementó en 2025 una búsqueda conversacional basada en tecnología de OpenAI, mientras que Amazon incorporó recomendaciones mediante IA en Prime Video durante 2024.

En el caso de Disney Plus, la utilidad de esta tecnología puede ser especialmente interesante para quienes tienen dificultades para decidir qué mirar, aunque la plataforma cuenta con un catálogo más acotado que algunos de sus principales competidores. Además, organiza su contenido mediante categorías vinculadas con franquicias como Marvel, Star Wars y Pixar.

La IA también llegará a ESPN

Disney también confirmó que está probando inteligencia artificial en ESPN, aunque con un formato diferente. En este caso, la compañía prepara un chatbot que permitirá a los aficionados realizar preguntas sobre partidos y eventos deportivos.

Por ahora, la función está disponible únicamente para un grupo reducido de usuarios.

La herramienta podrá entregar respuestas personalizadas, estadísticas y recomendaciones a partir de distintas fuentes, entre ellas artículos publicados, videos, información de ESPN Research y metadatos deportivos.

Tanto la búsqueda con IA de Disney Plus como el chatbot de ESPN se encuentran actualmente en una etapa de pruebas con un número limitado de usuarios. Disney todavía no informó cuándo estarán disponibles para todo el público ni si la función llegará a otros servicios, como Hulu. Según el portal Hipertextual, es probable que el despliegue comience primero en Estados Unidos antes de extenderse a otros mercados.