Thiago Almada reveló quiénes son los dueños de la bandera de las Malvinas que impactó en el Mundial

El nuevo jugador de River Plate contó quiénes realizaron la bandera de las Islas Malvinas que apareció tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Mientras espera por su debut con River Plate, Thiago Almada volvió a hablar de uno de los momentos más recordados del Mundial 2026. El campeón del mundo reveló quiénes fueron los responsables de la bandera de las Islas Malvinas que apareció en el campo de juego después de la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra y sorprendió con un dato inesperado.

La victoria de Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial dejó una imagen que rápidamente quedó asociada a uno de los partidos más importantes de la historia reciente de la Selección. Después del 2-1 conseguido en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, una bandera con una fuerte referencia a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas apareció dentro del campo de juego. Ahora, Almada contó quiénes estuvieron detrás de aquella escena.

El mediocampista, que se prepara para iniciar una nueva etapa en River, reveló que los responsables son personas de su círculo cercano. “Los que tiraron la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra son amigos míos, de Fuerte Apache”, contó Almada en diálogo con Radio La Red.

La bandera fue desplegada pocos minutos después de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni obtuviera el pase a la final. Según información que trascendió en Estados Unidos, un grupo de jóvenes preparó una sábana varias horas antes del encuentro. Para escribir sobre ella utilizaron un aerosol y dejaron plasmada una frase contundente: “Las Malvinas son Argentinas”.

Una vez finalizado el partido, la bandera fue arrojada desde una de las cabeceras hacia el terreno de juego, donde los jugadores festejaban el triunfo. La escena tuvo además a otro protagonista de la Selección: Giovanni Lo Celso, quien tomó la bandera y la mostró dentro del campo de juego.

Almada y su nuevo desafío en River

Mientras la historia de la bandera volvió a poner a Almada en el centro de la escena, el mediocampista tiene otra cuestión que ocupa su atención: su inminente debut con River. El campeón del mundo continúa con su puesta a punto junto al plantel y todo indica que podría tener su estreno oficial el próximo fin de semana frente a Argentinos Juniors.

Su llegada se produce en un momento delicado para el equipo dirigido por Eduardo Coudet. River atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas y además sufre una preocupante falta de gol. Ante este panorama, Almada se mostró convencido de que el plantel tiene las herramientas necesarias para revertir la situación. “Es una situación complicada, pero con los jugadores que tenemos la vamos a sacar adelante”, aseguró.

El futbolista también admitió que tenía ganas de volver a experimentar el vínculo cotidiano con los hinchas argentinos. Su regreso al país, además, implica asumir la presión propia de jugar en uno de los clubes más grandes del continente. “Extrañaba la presión de los hinchas”, reconoció.

Por qué Thiago Almada eligió volver al fútbol argentino

El regreso de Almada al fútbol argentino no fue una decisión tomada al azar. El mediocampista explicó cuáles fueron los factores que terminaron inclinando la balanza para aceptar la propuesta de River Plate. Entre ellos hubo uno determinante: el llamado de Coudet.

“Lo que me trajo a Argentina fue que me llamó el técnico, algo súper importante para mí, y un club como River no tiene nada que envidiarle a Europa”, explicó el jugador. Antes de definir su futuro, además, Almada conversó con dos futbolistas de peso de la Selección Argentina. “Hablé con Coudet, con Ángel (Correa) y con Nico Otamendi para tomar la decisión de venir”, reveló.