"Yo los voté y me arrepiento": el tenso cruce en Diputados por el cierre del Coro Nacional de Niños

En medio de la reunión, el padre de uno de los jóvenes se indignó con los representantes de La Libertad Avanza (LLA) a los que acusó de no prestarles atención cuando cantaron.

La comisión de Cultura de la Cámara de Diputados se reunió, entre otros temas, para debatir las implicancias del decreto del presidente Javier Milei que diluyó el Coro Nacional de Niños. En medio de la reunión, el padre de uno de los jóvenes se indignó con los representantes de La Libertad Avanza (LLA) a los que acusó de no prestarles atención cuando cantaron.

La directora del Coro, María Isabel Sanz, expuso que el conjunto vocal "ha sabido sostener una labor de alta exigencia en el quehacer musical argentino e internacional". Graciela Tomasini, una de las madres de los niños que integra el grupo, reprodujo un audio de la diputada nacional de LLA María Cecilia Ibáñez, en el que el 5 de mayo afirmaba que el coro "no se cierra" y que tendrá un "alcance nacional" y participarían de un "encuentro federal". Según conjeturó, esto "le mandó a decir el secretario de Cultura, (Leonardo) Ciffelli"

Una de las integrantes del Coro, Fátima Crespo, hizo uso de la palabra y expresó que "les dio confianza, disciplina, y es para muchos nuestra segunda familia". Acto seguido, los jóvenes comenzaron a cantar, hecho que terminó con aplausos de los presentes y los padres cantando "el coro no se cierra".

Indignación y el reclamo de un padre votante de Milei

"¡Quince años tiene mi hijo y se merece por lo menos el respeto de que lo escuchen y no que hablaran entre ustedes cuando estaba cantando!", se quejó un padre, dirigiéndose a donde estaban los integrantes de LLA. Inmediatamente, acotó: "¡¿Quieren saber algo? Yo los voté. Y me arrepiento!".

Una de las pocas voces del oficialismo que habló fue la de la diputada de LLA Virginia Gallardo, que apuntó contra "la responsabilidad" de los profesores de los jóvenes en haberlos traído a la comisión. "No quiero que sea como una situación traumante (Sic.) para los niños", aclaró la correntina.

"Los traen a los niños aprovechándose del aplauso de algo que es político", señaló Gallardo, que aclaró que a los niños y "un escenario no nos define" y pidió que "nadie les diga que hacer con su vocación". "No le quitamos la voz a nadie", insistió. La directora del Coro respondió que "ellos aman lo que hacen y sienten que se termina un espacio".

El Gobierno de LLA dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños a través del Decreto 687/2026 y así se eliminó al ensamble vocal con rango oficial que formaba parte del esquema cultural del Estado nacional desde 1967. La medida -que lleva la firma de Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli- redefine la estructura de los organismos de la Secretaría de Cultura.

La normativa modifica el Decreto 8557 que dio origen al cuerpo musical casi seis décadas atrás; con la nueva redacción, el Gobierno quitó al conjunto infantil del organigrama estatal y preservó únicamente al Coro Polifónico Mixto. En paralelo, la resolución encomienda a la cartera de Cultura la creación de un espacio de "Formación Artística destinado a niños y adolescentes" enfocado en la instrucción y la difusión cultural.