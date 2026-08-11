Primer celular para los chicos: las 3 herramientas clave para que naveguen seguro y sin peligros

Elegir el primer celular para un hijo implica mucho más que buscar un equipo barato. Para muchas familias, el teléfono puede aportar seguridad, facilitar la comunicación y ayudar a organizar los traslados, pero también requiere establecer límites desde el primer día. Antes de comprar, conviene definir para qué se utilizará, cuánto tiempo podrá usarse, qué aplicaciones estarán permitidas y qué responsabilidades tendrá el chico.

El presupuesto tampoco debería contemplar únicamente el precio del teléfono. Hay que sumar funda, vidrio protector, cargador, línea móvil y posibles reparaciones. Para llamadas, mensajería, ubicación y tareas escolares, un celular de alta gama suele ser innecesario. En cambio, si el chico necesita plataformas educativas, videollamadas o determinadas aplicaciones, será necesario contar con un smartphone compatible y con suficiente almacenamiento.

Qué características debe tener el primer celular

Entre las especificaciones recomendadas aparecen 128 GB de almacenamiento, que permiten instalar aplicaciones y guardar fotos y videos; al menos 4 GB de RAM, suficientes para mensajería, navegación y videollamadas; y una batería de 5000 mAh, especialmente útil porque la ubicación y los datos móviles pueden consumir bastante energía.

La resistencia también es importante. Una buena funda, vidrio reforzado y protección contra polvo y salpicaduras pueden resultar más útiles que un diseño sofisticado. Además, es recomendable elegir un equipo que tenga actualizaciones de seguridad durante varios años.

Entre los modelos considerados como alternativas aparecen el Nubia Music 2, con 4 GB de RAM, 128 GB y pantalla de 6,7 pulgadas; el Samsung Galaxy A07 4G, que suma certificación IP54 y soporte de software prolongado; y el Motorola Moto G17, con batería de 5200 mAh, Gorilla Glass 3 y resistencia IP64. Los precios relevados varían según el vendedor, la capacidad y la financiación.

Control parental y límites desde el primer día

En Android, Google Family Link permite aprobar o bloquear aplicaciones, consultar el tiempo de uso, establecer horarios de descanso y ubicar el dispositivo compatible. También es aconsejable configurar una cuenta supervisada, PIN, copias de seguridad, filtros de contenido y aprobación para compras.

Antes de comprar, conviene definir para qué se usará el dispositivo.

El acompañamiento adulto sigue siendo fundamental. Establecer un lugar común para cargar el celular durante la noche ayuda a proteger el descanso y evita el uso a escondidas. También es importante hablar sobre privacidad, contactos desconocidos y compras dentro de juegos.

Otra alternativa es un celular reacondicionado, que puede costar entre 25% y 60% menos que uno nuevo. En ese caso, conviene comprarlo con factura y garantía, comprobar el estado de la batería y verificar que el IMEI no tenga denuncias.

La mejor elección no necesariamente es el celular más caro: debe combinar precio, resistencia, batería, almacenamiento y reglas claras de uso.