Los gobernadores del Norte Grande se reúnen en Misiones con una agenda de reclamos a la Nación

Los gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande se reunirán este miércoles en la ciudad de Posadas, Misiones, con el fin de trabajar una batería de demandas en materia energética, logística e infraestructura y la articulación de sus demandas con el Gobierno nacional. Esta cumbre se desarrollará a días de que el Gobierno nacional se viera forzado a retirar los capítulos de Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego tras el rechazo de varios mandatarios provinciales.

Encabezado por el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, los invitados fueron Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). Asimismo, asistirán los mandatarios radicales: Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Según informó Letra P, el gobernador Ricardo Quintela avisó que no irá. Cabe destacar que este mismo encuentro había sido acordado hace dos meses atrás, cuando los gobernadores del Norte Grande se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el centro porteño.

Ejes temáticos: energía e infraestructura

Dentro de la agenda energética, el reclamo más fuerte gira en torno a la tarifa eléctrica diferenciada para las provincias del norte, en paralelo al proyecto Zonas Cálidas que busca replicar el esquema de la Ley de Zona Fría. El interés de los gobernadores del NOA y NEA se centra en garantizar un esquema tarifario diferenciado para la electricidad, ante el reclamo histórico de ser compensados al igual que las regiones del sur del país.

Además, planean la solicitud para incluir distribuidoras y transportistas provinciales dentro del esquema de regularización de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).

En cuanto a las obras viales, los mandatarios de las 10 provincias del Norte Grande exigirán la restitución de la coparticipación automática del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la fiscalización de los fondos viales para el mantenimiento de rutas nacionales y provinciales.

Asimismo, se reclamarían puntos como la extensión formal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un reclamo que la provincia de Misiones comparte con Corrientes para fortalecer la cuenca forestoindustrial y reducir los costos logísticos de cargas de gran volumen como la madera y la producción agroindustrial. Además, se volvería a plantear la histórica demanda de Misiones por el acceso a la red de gas natural y la urgencia de nuevos puentes con los países limítrofes.