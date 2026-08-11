Cuánto dinero gana un encargado de edificio en agosto 2026: el salario que cobra

Los encargados de edificios mantienen en agosto de 2026 la última escala salarial vigente difundida por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), ya que por el momento no se oficializó una nueva actualización para este mes.

El ingreso depende de la categoría del trabajador, de si cuenta o no con vivienda dentro del edificio y de los distintos adicionales previstos en el convenio colectivo. Por eso, el sueldo final puede ubicarse sensiblemente por encima del salario básico.

En el caso más habitual, correspondiente a un encargado permanente, el básico parte de $1.173.930 con vivienda y puede alcanzar $1.348.432 sin vivienda, para la primera categoría.

Cuánto cobra un encargado de edificio en agosto de 2026

La escala vigente para los encargados permanentes quedó establecida de la siguiente manera:

Encargado permanente con vivienda

1° categoría: $1.173.930.

$1.173.930. 2° categoría: $1.125.017.

$1.125.017. 3° categoría: $1.076.103.

$1.076.103. 4° categoría: $978.275.

Encargado o ayudante permanente sin vivienda

1° categoría: $1.348.432.

$1.348.432. 2° categoría: $1.292.247.

$1.292.247. 3° categoría: $1.236.063.

$1.236.063. 4° categoría: $1.123.693.

Estos valores corresponden al salario básico. A la remuneración final se le deben incorporar los adicionales que correspondan según las tareas realizadas y la antigüedad del trabajador.

Salarios confirmados en agosto

Qué adicionales cobra un encargado de edificio

El convenio del sector contempla una serie de conceptos que pueden elevar de manera considerable el ingreso mensual.

Entre los principales adicionales vigentes se encuentran:

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina: $2.090,70.

$2.090,70. Clasificación de residuos: $36.010,50.

$36.010,50. Valor vivienda: $680,80.

$680,80. Plus por antigüedad: $11.236,90 por año.

$11.236,90 por año. Plus por antigüedad del artículo 11, equivalente al 2%: $22.473,90 por año.

$22.473,90 por año. Limpieza de cocheras: $28.531,30.

$28.531,30. Movimiento de coches, hasta 20 unidades: $42.243,50.

$42.243,50. Jardín: $28.531,30.

$28.531,30. Zona desfavorable: adicional del 50%.

adicional del 50%. Título de Encargado Integral de Edificio: adicional del 10%.

adicional del 10%. Limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $47.996,60.

$47.996,60. Viáticos: $479.459,80.

Por este motivo, dos trabajadores con el mismo salario básico pueden terminar cobrando montos muy diferentes dependiendo de las tareas que realicen y los adicionales que les correspondan. La antigüedad es uno de los conceptos que más puede modificar el ingreso final. El convenio establece montos adicionales por cada año trabajado, por lo que un encargado con varios años en el mismo edificio puede percibir un sueldo significativamente superior al de un trabajador recién incorporado.

A esto pueden sumarse pagos por retiro y clasificación de residuos, mantenimiento de cocheras, jardines, piletas, movimiento de vehículos o tareas en zonas consideradas desfavorables.

Cuánto pesa el sueldo del encargado en las expensas

El costo laboral del personal suele ser uno de los rubros de mayor incidencia dentro de las expensas de los consorcios. En los edificios pequeños, de entre 10 y 20 unidades, el gasto asociado al encargado puede representar entre 50% y 70% del total de las expensas mensuales. En inmuebles medianos, con entre 30 y 60 departamentos, la participación suele ubicarse entre 35% y 50%.

En edificios y complejos de más de 100 unidades, el peso relativo disminuye y suele representar entre 25% y 40%, ya que el costo se distribuye entre una mayor cantidad de propietarios.

Aumentos salariales en agosto 2026

El gasto no contempla únicamente el salario básico. También incluye los adicionales, aportes previsionales, obra social, seguros y demás contribuciones patronales que debe afrontar el consorcio como empleador.