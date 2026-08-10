El gobierno de La Rioja refuerza los controles sobre los Chachos: la guía para reconocer un billete auténtico

Con el propósito de fortalecer la confianza en la circulación de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como Chachos, el Gobierno de La Rioja difundió los múltiples elementos de seguridad que acompañan a dichos bonos. De esta manera, se busca facilitar la verificación de su autenticidad.

Según informó el gobierno provincial, los Chachos fueron diseñados con medidas de seguridad inspiradas en documentos de alta protección, lo que permite verificar su autenticidad a simple vista o mediante luz ultravioleta.

Elementos clave de seguridad de los BOCADE

Entre las principales medidas de seguridad de los BOCADE se destacan el papel neutro sin fluorescencia , con marca de agua exclusiva y registrada, fibrillas visibles (en azul y rojo) e invisibles reactivas a la luz ultravioleta, e hilo metálico aventanillado con efectos ópticos dinámicos. Asimismo, cuentan con microletras de protección, código QR y numeración en negro que reaccionan en tono azul bajo luz UV, sumados a una segunda numeración invisible con reacción en color amarillo.

Conocer las características de los Chachos permitirá prevenir intentos de falsificación y ofrecerá a comerciantes, consumidores y al público en general herramientas simples para verificar su autenticidad en las operaciones cotidianas.

El Gobierno recordó además que el detalle completo sobre las denominaciones, medidas de seguridad, preguntas frecuentes y procedimientos de adhesión para comercios se encuentra disponible en el sitio oficial del programa. Para consultar esta información, la ciudadanía puede ingresar a www.larioja.gob.ar/chachos.

Los Chachos como herramienta para sostener la economía de la provincia

Días atrás, el gobierno riojano respaldó la emisión de estos bonos de cancelación de deuda al argumentar el impacto positivo que tuvieron en la economía local desde su lanzamiento en 2024. Un informe técnico realizado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas detalló los principales indicadores alcanzados durante el despliegue del instrumento financiero: entre julio y octubre de 2024 se recuperaron 8.809 millones de pesos, equivalentes al 73,2% del total distribuido en ese período. En cuanto a la adhesión del sector privado, el informe detalló que 819 comercios de la capital riojana y del interior aceptaron los BOCADE como medio de pago. Entre esos locales comerciales se encuentran supermercados, farmacias, comercios de indumentaria, locales gastronómicos, empresas de servicios y corralones.

En este marco, tras los resultados positivos registrados desde 2024 y con el propósito de garantizar su uso confiable, el Gobierno provincial acompaña su respaldo a los Chachos mediante la difusión de los elementos de seguridad de cada bono. Esta medida busca proteger la economía provincial y hacer frente a las restricciones presupuestarias impuestas por el gobierno libertario de Javier Milei, reafirmando la capacidad de los BOCADE para sostener el consumo, dinamizar el comercio local y ofrecer una alternativa financiera sólida para la comunidad.