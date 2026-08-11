Encontraron con vida a los dos argentinos desaparecidos tras el terremoto en Colombia

Colombia sigue conmocionada por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes. Entre los desaparecidos reportados hubo dos argentinos, Carlos Luis Cáceres y Carlos Alberto Ricchetti. El primero apareció con vida en las primeras horas de la tarde de este martes, según informó su hija Carla, en diálogo con TN, mientras que de Ricchetti todavía no hay noticias. Su hermana, Roxana, que dijo haber perdido rastro suyo desde el domingo, confirmó esta misma tarde que logró contactarse con él y su esposa.

Tras el importante terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, que hizo temblar una importante zona del suroeste y centro del país sudamericano, el mundo está en vilo ante el creciente número de muertos y heridos, que ya llegó a 240 y a 1.300 respectivamente, de acuerdo a lo que informó la agencia Reuters. La cifra está actualizada a partir de los diversos reportes de las autoridades locales de las regiones afectadas. Según trascendió, hubo dos argentinos desaparecidos: uno era Cáceres, que apareció esta tarde, y el otro es Ricchetti, un periodista que desde hace más de dos décadas vive en Colombia junto a su pareja, que apareció horas después de Cáceres.

Cáceres había desaparecido en el municipio de Dosquebradas, en el departamento de Riseralda, el lunes a la tarde. Finalmente apareció con vida entre los escombros 24 horas después y pudo ser llevado a un hospital para ser atendido y poco después dado de alta. La noticia la confirmó su hija Carla, que vive en Argentina y según contó, pudo hacer una videollamada con su padre y charlar con él. "Se nota que sufrió algunos golpes pero se encuentra bien", advirtió.

Por su parte Roxana Ricchetti, hermana de Carlos Alberto, reportó ayer tras el sismo que el hombre se encontraba en el barrio La Victoria junto a su pareja y que no supo más nada de él desde el terremoto. "Desde el domingo a la noche yo no supe más nada y cuando quise comunicarme el lunes ya no tuve más señal", explicó. Sin embargo, horas después pudo contactarse con él y confirmar que seguía con vida.

"Hablé con mi cuñada y hablé con él. No me contó muchos detalles, me dijo que cuando se restablezca la conexión me iba a contar bien cómo están y cómo vivieron la situación", añadió Roxana.

Cómo está Colombia tras el terremoto: la palabra del Gobierno

El terremoto en Colombia, que sacudió una extensa zona del suroeste y centro del país sudamericano, dejó un saldo creciente de afectados, que fue en aumento durante la jornada de este martes 11 de agosto. La cifra surge de los diversos reportes de las autoridades locales de las regiones afectadas.

El epicentro del sismo, el de mayor magnitud registrado en ⁠Colombia en lo que ​va del siglo ‌XXI, se ubicó ‌cerca del municipio de San ⁠José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de ​103 kilómetros, ‌según detalló el Servicio Geológico Colombiano. El presidente Abelardo De La Espriella declaró al sismo como un "desastre de carácter nacional" para atender la emergencia.