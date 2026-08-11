MUGRE presenta su nuevo disco: la resistencia del post-punk e independencia en tiempos de crisis

En un panorama musical donde impera el consumo efímero y las lógicas del algoritmo, sostener la independencia y la coherencia artística durante más de once años es un acto de pura resistencia. Ese es el camino que transita MUGRE, el power trío integrado por Jazmín Esquivel, Sofía Naara y Mariana Michi, que acaba de lanzar MUGRE, su segundo disco de estudio. Una obra cruda, madura y conceptual que no casualmente lleva el nombre del grupo: se trata de una verdadera declaración de identidad y un homenaje a su propia historia.

A diferencia de su LP debut, Somos Profesionales, este nuevo trabajo -grabado y compuesto en dos etapas entre 2025 y 2026- se mete de lleno en una atmósfera sonora más oscura y opaca, aunque sin perder un milímetro de la urgencia e intensidad que las caracteriza en vivo. La producción contó con la mano aliada de Tweety González en la coproducción y mezcla, sumada a la masterización de Daniel Ovié, logrando un sonido afilado donde conviven el entramado rítmico del post-punk con una lírica profundamente atravesada por la coyuntura.

En lo conceptual, el álbum funciona como una trinchera poética. Las canciones contrastan la calidez del amor colectivo, la construcción de comunidad y los lazos afectivos frente al desencanto por la desidia estatal, el extractivismo y la crisis social contemporánea. Esa dualidad refleja la sensibilidad de tres artistas versátiles que nutren al trío desde sus trayectorias individuales como compositoras y productoras en la escena independiente local.

El tramo final del disco coincidió con una gira por Europa que terminó de moldear la síntesis del proyecto. Ahora, para celebrar este hito, la banda dio inicio a un tour federal que ciudades como Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Bariloche, Neuquén, Lago Puelo y la vecina orilla de Montevideo.

MUGRE en Niceto Club: fecha y cómo conseguir las entradas

El próximo 20 de agosto, MUGRE presentará su segundo disco en Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA) y todavía hay entradas disponibles, a través del siguiente link. Será la primera vez que la agrupación encabece una fecha propia en el mítico recinto de Palermo, ratificando que la autogestión, cuando tiene sustancia y mensaje, siempre encuentra la forma de adueñarse del escenario.