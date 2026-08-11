Precio de Disney+ en agosto 2026: cuánto cuesta cada plan

Disney+ continúa entre las principales plataformas de streaming disponibles en Argentina y en agosto de 2026 mantiene tres modalidades de suscripción con precios y prestaciones diferentes. La oferta está compuesta por Disney+ Estándar con anuncios, Disney+ Estándar y Disney+ Premium, con diferencias en la cantidad de dispositivos habilitados, la calidad de reproducción, la posibilidad de descargar contenido y el acceso a transmisiones deportivas de ESPN. Según los valores informados para agosto, el plan más económico cuesta $8.263,64 por mes, mientras que la opción Premium asciende a $16.528,10 mensuales.

Suscripción para Disney+ en agosto

Cuánto cuesta Disney+ en agosto de 2026

Los precios vigentes son los siguientes:

Disney+ Estándar con anuncios: $8.263,64 por mes.

$8.263,64 por mes. Disney+ Estándar: $10.742,98 mensuales.

$10.742,98 mensuales. Disney+ Premium: $16.528,10 por mes.

La diferencia entre los planes está dada principalmente por la presencia de publicidad, la calidad de imagen, la cantidad de dispositivos simultáneos y el acceso a contenidos deportivos.

Qué contenidos ofrece Disney+

El servicio reúne en una misma aplicación producciones de distintas marcas y estudios pertenecientes al ecosistema de Disney. Entre los principales contenidos disponibles se encuentran:

Películas y series de Disney.

Producciones de Pixar.

Películas y series de Marvel.

El universo de Star Wars.

Documentales de National Geographic.

Contenidos integrados de otras marcas de la compañía.

Programación y eventos deportivos de ESPN en los planes habilitados.

La integración de contenidos permite acceder desde una única aplicación tanto a entretenimiento como a deportes.

Qué promociones existen para pagar menos Disney+

Además de los precios oficiales, distintos bancos, empresas de telecomunicaciones y plataformas mantienen beneficios promocionales para acceder al servicio. Entre las promociones disponibles figuran:

Hasta dos meses sin cargo para nuevos usuarios.

Dos meses gratis para clientes con determinadas tarjetas Visa Classic y Visa Gold.

Hasta tres meses sin costo para usuarios Visa Infinite.

Beneficios especiales para clientes Claro.

Acceso incluido al plan con anuncios para suscriptores de Meli+.

Disney+ Premium incluido para determinados clientes de DirecTV con planes DGO Full.

Las promociones pueden variar según el proveedor, la entidad financiera y la disponibilidad vigente al momento de la contratación. Mientras tanto, Disney+ continúa posicionándose entre las principales plataformas de streaming del país, con una propuesta que combina películas, series, documentales y deportes en vivo dentro de una misma suscripción.

Cuánto cuesta el plan para Disney

Disney+ frente a otras plataformas de streaming

En agosto de 2026, el plan más barato de Disney+ se encuentra por encima de Amazon Prime Video, que cuesta $6.499 mensuales, pero por debajo de varias opciones de Netflix. Entre otras plataformas, HBO Max ofrece un plan básico con anuncios por $7.390, mientras que MUBI tiene un abono mensual de $9.999. Netflix, por su parte, parte desde $8.999 mensuales para su plan más económico y llega hasta $19.999 en la opción Premium.

Así, Disney+ mantiene una estructura intermedia de precios dentro del mercado argentino: parte de $8.263,64 y llega hasta $16.528,10 mensuales, dependiendo de las prestaciones elegidas.