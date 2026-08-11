Manchester City quiere romper el mercado de pases y pagaría una locura por Enzo Fernández

Los medios internacionales señalan que el Manchester City se encuentra estudiando la posibilidad de romper el mercado de pases del fútbol inglés y también el internacional al intentar quedarse con la ficha de Enzo Fernández. Una operación que de arranque estará por encima de los 100 millones de euros. Algo que lo coloca dentro de una selecta lista de los jugadores más caros de la historia de este deporte.

De acuerdo con la información brindada por The Athletic, el conjunto de Manchester entiende que se encuentra muy cerca de perder a Rodri, que pretende continuar con su carrera en el Barcelona, que acaba de ofrecer 40 millones de euros más variables para obtener su ficha. Es ahí donde el argentino aparece como una opción ideal para reforzar la mitad de la cancha de un equipo que perdió a Pep Guardiola.

Lo particular es que el Manchester City solo se moverá en caso de que el conjunto español esté dispuesto a ofrecer 80 millones de euros por su volante. Si eso sucede, los medios ingleses señalan que la búsqueda de Enzo Fernández se activará de manera inmediata porque comenzarán las charlas para sacarlos del Chelsea. Uno que estableció la cifra de 140 millones de euros para dejarlo ir. Otro detalle no menor es que al número menciona hay que sumarle el salario que el jugador percibirá por la cantidad de temporadas que vaya a firmar su contrato.

Tan grande es la operación que, en caso de que se concrete, hay un pequeño porcentaje que debe ir a manos de River. Lo cual aumenta aún más el valor de su salida del conjunto argentino, que se dio a mediados de la temporada 2022 después de que fue adquirido por el Benfica de Portugal por menos de 30 millones y que lo vendió en una cifra de 100 millones al conjunto inglés.

Por otro lado, es importante mencionar que atrás quedaron las negociaciones con el Real Madrid por Enzo Fernández. “Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”, expresó el propio jugador en una charla con el streamer Marcos Giles. Una frase que fue mal recibida en el Chelsea, al punto que le aplicaron una sanción de varios partidos por “tener la mente” enfocada en otra parte.

Sin embargo, el paso de las semanas y del Mundial permiten apreciar que todo cambió de manera rotunda. La llegada de Xabi Alonso al Chelsea genera que el argentino pase a ocupar un lugar más que importante en el armado del once inicial y que el precio de su ficha se haya vuelto de 140 millones. Uno que el Chelsea pretende respetar hasta el último centavo en caso de que el jugador o el Manchester City se encuentren dispuestos a dar un paso formal.

