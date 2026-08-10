Los 20 puntos que Adorni no pudo justificar y por los que la Justicia pide explicaciones

La situación judicial del ex jefe de gabinete Manuel Adorni se complica cada vez más. En el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Pollicita –quien tiene delegada la investigación y detectó diversas inconsistencias- realizó un requerimiento de justificación patrimonial que el ex vocero deberá responder en 15 días. Adorni ya fue notificado por el juez del caso, Ariel Lijo. Si la respuesta no satisface a los investigadores quedará allanado el camino para su citación a prestar declaración indagatoria.

El pedido de justificación que realizó el fiscal – que se compone de 207 páginas- se debe a las inconsistencias detectadas por los investigadores en la información patrimonial de Adorni y su esposa Bettina Angeletti. “La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, remarcó Pollicita en su dictamen. Desde que ingresó a la función pública, Adorni compró un departamento en Caballito, una casa en el barrio privado Indio Cuá en Exaltación de la Cruz –que reformó a nuevo por 245 mil dólares- y realizó diversos viajes al exterior como Aruba, Brasil y Punta del Este en avión privado. También hizo viajes de descanso por la Argentina como un viaje a Bariloche donde tuvo una estadía en el lujoso Hotel Llao llao, como reveló Ari Lijalad en El Destape.

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El fiscal basó su requerimiento de este lunes en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal, que trabajó en la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su esposa en el período en que el ex jefe de gabinete estuvo en la función pública, es decir, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 27 de junio pasado.

Todo indica que a Adorni no le cierra el “blanco”. Según se desprende de la causa, Adorni junto a su esposa tuvo ingresos por $229.752.283,20 y afrontó gastos por $272.820.832,20, “por lo que la diferencia en moneda nacional alcanza los $43.068.549”. Con los gastos en dólares le sucede algo similar: “Por otro lado, en lo que respecta a las divisas que no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados, empleadas, entre otros gastos del grupo familiar —p. ej. viajes y alquileres— y otros gastos corrientes—, para la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá —y su refacción integral—; del departamento de Miró 550; y el mobiliario encargado para esos inmuebles, se pudo acreditar que la suma total desembolsada fue de USD 402.578,12”.

El interrogante es de dónde salió ese dinero. Las suspicacias se multiplican desde que Adorni dijo en una entrevista realizada en LN+ en junio pasado, antes de rectificar sus declaraciones (DDJJ), que tenía 500 mil dólares en negro que obtuvo por invertir en Bitcoin desde 2013.

Adorni incluyó los 500 mil dólares en las rectificaciones de sus DDJJ 2023 y 2024 que hizo el 11 de junio pasado, horas después de la mentada entrevista en LN+. En ese marco, el fiscal remarcó que el mentado “desajuste, que debe ser explicado, parte de una serie de inconsistencias detectadas entre las que corresponde que sean justificadas las tenencias de dólares estadounidenses declaradas, respectivamente, al inicio y al cierre, de los ejercicios 2023 y al cierre del ejercicio 2024, bajo el rubro ‘venta de activos’, así como el origen de las divisas empleadas para afrontar distintas erogaciones, entre ellas diversos viajes al exterior”.

En sus explicaciones a la Justicia, Adorni deberá dar detalles de sus fuentes de financiación, de dónde salió el dinero para la compra de propiedades, para los viajes familiares y para la compra de un vehículo, entre otras cuestiones.

En total, Adorni debe responder a la Justicia sobre 20 puntos en los que se detectaron inconsistencias. Esos puntos son los siguientes:

1) “El origen de los dólares estadounidenses en efectivo en el país declarados en las Declaraciones Juradas de los ejercicios investigados, precisando el origen de esos fondos y el sustento de la operación de ‘venta de activos’ invocada como fuente, con indicación de qué activos fueron enajenados, en qué fechas, a favor de qué personas, por qué importes y con qué trazabilidad bancaria, registral o bursátil, así como la oportunidad y el respaldo documental de dichas rectificaciones”.

Esto puede transformarse en un gran problema para el exjefe de gabinete, que cuando el escándalo que lo involucra ya había escalado demasiado reconoció que sus DDJJ no estaban en orden y dijo que tenía dinero en negro dinero por haber invertido en Bitcoins entre 2013 y 2014 (cuando muy pocos lo hacían).

En una entrevista con José Del Río en LN+, del 10 de junio pasado, el jefe de ministros dijo que ahorró más de 500 mil dólares antes de ser funcionario por invertir en Bitcoins y que no los había declarado todos estos años porque con su esposa, Bettina Angeletti, “ahorramos en negro como todos los argentinos”. ”No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", añadió sin temor al ridículo. En la actualización de su DDJJ 2023 (rectificada), que es la que refiere al patrimonio que tenía Adorni cuando se convirtió en funcionario, el exvocero corrigió lo informado a la Oficina Anticorrupción y dijo que para ese entonces tenía 565 mil dólares en efectivo producto de la venta de activos, entre otros ingresos que agregó. La lógica indica que esos activos vendidos serían los Bitcoins.

Adorni hizo esta declaración y presentó sus DDJJ rectificadas con 500 mil dólares de más después de haber afirmado que todo lo declarado por él estaba en orden. Hace 2 meses reconoció un patrimonio para finales de 2025 de más de 944 millones de pesos, 15 veces más grande (en pesos) que lo declarado originalmente para diciembre de 2023.

¿Qué dirá ahora Adorni ante la Justicia? Es por lo menos curioso que el ex vocero no haya salido públicamente -de inmediato a la explosión el escándalo- a decir que el dinero era producto de una herencia que invirtió en cripto. Más curioso es que haya invertido casi todo su capital en Bitcoin cuando casi nadie lo hacía.

2) “Respecto de los mutuos invocados con dos familiares (Silvia PAIS y Norma ZUCCOLO), deberá acreditar su existencia y fecha cierta, la efectiva entrega de los fondos, su aplicación y la evolución de las obligaciones”.

En este punto puede comprometer a sus familiares, a los que mencionó en su primera DDJJ como funcionario (2023) y luego no volvió a recurrir como prestamistas en futuras adquisiciones de inmuebles. Lo curioso es que sí acudió a dos jubiladas y dos policías.

Como publicó El Destape a finales de 2024, cuando todavía no se tenían detalles de los desmanejos de Adorni, el entonces vocero presentó su DDJJ 2023 “fuera de término, con inconsistencias y préstamos familiares para justificar miles de dólares”. Por ejemplo, ya en la DDJJ anual de 2023, en el apartado “cierre del período”, es decir, el que abarcaba su llegada a la Casa Rosada, el exjefe degabinete de Mieli había dicho que incorporó a su patrimonio 42.500 dólares en efectivo. Lo justificó como un crédito de su madre, Silvia Pais, y la jubilada Norma Zuccolo, de 95 años, que sería también familiar suyo. Es la DDJJ que terminó rectificando este año. Para ese entonces, supuestamente, ya tenía 500 mil dólares en negro. ¿A pesar del dinero en negro también había pedido un préstamo a sus familiares?

3) “La fuente de los fondos empleados para la adquisición de un automotor marca Jeep”.

Este es uno de los gastos que Adorni sumó a viajes y viviendas y que al lado de esas erogaciones perdió atención mediática pero que también hizo una vez que asumió en la función pública. Reconoció esta adquisición cuando rectificó su DDJJ 2024 en junio pasado. Si Adorni puede explicar cómo compró las viviendas que ahora tiene y los viajes costosos que realizó le resultará sencillo justificar la compra de este vehículo. Pero si tropieza en esas explicaciones (que no parecieran tener mucho sustento porque ya lo hubiera expresado públicamente con detalles) se le transformará en otro problema.

4) “El origen de los fondos destinados a la compra del lote 380 del Country Indio Cuá y a la tasa de ingreso al emprendimiento, así como las razones por las cuales dicho inmueble —y la vivienda de dos plantas allí construida— figura a nombre de su cónyuge”.

Este es uno de los gastos nodales de la denuncia por enriquecimiento ilícito. ¿De dónde sacó Adorni el dinero para la adquisición de este inmueble ubicado en un barrio privado de exaltación de la Cruz? La escribana Adriana Nechevenko intentó hacer un esbozo de explicación en una entrevista. No parece haberlo ayudado mucho al ex vocero.

Según dijo la escribana Nechevenko en una entrevista con Infobae en abril de este año, Adorni hipotecó su departamento de Parque Chacabuco, ubicado en la Avenida Asamblea al 1100, para comprar la casa de Indio Cuá. De acuerdo a la escribana, ambas operaciones se realizaron el 15 de noviembre de 2024. Aseguró que dos mujeres, una policía retirada y su hija, a las que ella conocía, le prestaron a Adorni 100 mil dólares a una tasa de 11% anual. Según sus DDJJ, el ex jefe de gabinete aún debe esa plata. ¿Pero para qué pidió ese préstamo si según dijo en las rectificaciones de las DDJJ de 2023 y 2024 y en la DDJJ 2025 -presentadas recientemente- tenía miles de dólares?

En la actualización de la DDJJ 2024 dijo que en lugar de 42.500 dólares en efectivo tenía 513.000 dólares; y que en verdad tiene el 50% de la casa en el country Indio Cuá cuando antes aseguraba que estaba 100% a nombre de su esposa. Por esta última razón, el fiscal Pollicita le pide que explique por qué esa casa aparece a nombre de su esposa.

Uno de los tantos interrogantes que la Justicia tendrá que desentrañar: ¿Qué haya estado a nombre de Angeletti fue para intentar que la compra hecha por Adorni esté lo más alejado posible de los radares mediáticos?

5) “La procedencia de los fondos destinados a la remodelación integral de la vivienda del lote 380 del Country Indio Cuá. Puntualmente, los USD 245.000 que se pagaron a Matías TABAR por tales trabajos, debiendo individualizar el origen de cada suma y acompañar los recibos y demás constancias de respaldo”.

Otro dato que comprometió a Adorni en esta causa fue el que brindó el contratista Marías Tabar en sede judicial, cuando dijo que el ex vocero le pagó 245 mil de dólares en cash solo para remodelaciones de la vivienda. ¿De dónde salió ese dinero? Ahora la Justicia le pide los recibos.

Cuando se filtró lo que dijo Tabar, Adorni dejó trascender que no habían sido tantos los gastos. Pero Tabar presentó documentos que daban cuenta de esos gastos. ¿Los tendrá Adorni?

Recordemos que el exjefe de gabinete intentó interceder en la declaración de Tabar. Hubo mensajes para intentar condicionar el accionar de ese testigo.

Y que a partir de cómo creció este escándalo, el ex jefe de Gabinete terminó hablando de una herencia y la compra de Bitcoin. ¿Intentará decir que todo vino de ahí? Y si es así ¿para qué pidió préstamos a jubiladas?

6) “La fuente de los fondos abonados a Matías TABAR por los muebles del inmueble de Miró 550, cuyo precio fue pagado en dólares y en efectivo”.

Se repite el interrogante sobre los muebles para el departamento de Caballito, en donde también intervino Tabar. Según se desprende de la causa, Adorni gastó 14 millones de pesos en muebles, que pagó en efectivo y sin factura.

Según declaró en sede judicial Tabar, Adorni y Angeletti le encargaron coordinar trabajos de carpintería en el departamento de Miro al 550, algo que ya había hecho en Indio Cuá. Según recordó el contratista, en diciembre encargaron una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa de comedor diario, un mueble vajillero y un mueble de rack para TV, entre otros pedidos.

7) “El origen de los fondos empleados para la compra del inmueble de Miró 550, así como la naturaleza y los términos de dicha operación”.

¿Cómo hizo Adorni para comprar el departamento de Caballito? Según sus DDJJ se trató de una compra poco tradicional. Esto se confirmó luego de que la escribana Nechevenko declarara en tribunales como testigo.

Según Nechevenko, Adorni compró el departamento de Miró al 550 con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 a pagar en un año, sin interés, a dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. También dijo que el hijo de una de las vendedoras es amigo del ex jefe de gabinete. "Que yo sepa, no hubo inmobiliaria. De hecho, la operación se hizo porque son conocidos, amigos. Por eso es lógico esto de que no hay intereses", indicó la escribana en diálogo con Infobae en Vivo y detalló que "el hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni porque los chicos van al mismo colegio. Una cosa de esas". La referencia es a Pablo Martín Feijoo, quien habría estado detrás de la operatoria y figura visitando la Casa Rosada.

Nechevenko dijo que fue “'una hipoteca por saldo de precio”. “Las mismas vendedoras dicen 'en lugar de cobrar el total del precio, cobro un poquito, un porcentaje y el resto me lo pagás a un año'”, agregó. También aclaró que en este caso las vendedoras las acercó Adorni.

"Con el tema de dónde va a sacar los 200 mil dólares, él los va a sacar de la venta del departamento que tiene en venta en Asamblea, que es donde vivía", añadió Nechevenko en la misma entrevista. Y reconoció que esa propiedad está hipotecada bajo una modalidad de hipoteca común "donde le prestaron plata y tiene interés".

De acuerdo a la investigación judicial, Sbabo y Viegas le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales por 200.000 dólares en mal estado y unos seis meses después se lo vendieron a Adorni por 230.000 dólares pero a pagar de una forma poco habitual y no muy rentable para dos jubiladas. En el medio fue reformado.

Un interrogante que se desprende de la causa es por qué se dio toda esta operatoria engorrosa si Adorni en teoría tenías los 500 mil dólares que había obtenido en inversiones con Bitcoin.

8) “El origen, la naturaleza y el respaldo de los ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias o exentos que el ex funcionario invocó en sus Declaraciones Juradas, así como de los bienes recibidos por herencia, legado o donación declarados, individualizando en cada caso la fuente, el instrumento, la fecha y la persona de quien provinieron, en tanto se trata de las partidas con las que se pretende explicar el grueso del incremento patrimonial comprobado”.

En este punto se le pide a Adorni que precise los bienes que recibió por herencia. Será clave determinar si incluye los 200 mil dólares que mencionó en la entrevista con Del Río en LN+ cuando habló públicamente de que llegó a tener 500 mil dólares en negro producto de sus inversiones cripto.

9) “La fuente del dinero en efectivo —en pesos y en moneda extranjera— empleado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares”.

Otro de los puntos clave de esta causa que derivó en la salida de Adorni del gobierno son los viajes que realizó siendo funcionario de la Nación. Este tema fue el desencadenante de esta causa. La trama detrás del presunto enriquecimiento de Adorni comenzó cuando trascendió que su esposa había viajado a los Estados Unidos en un avión oficial.

Siendo funcionario de la Nación, Adorni viajó a Punta del Este en avión privado con su familia. Para justificar ese vuelo dijo que fue invitado por su amigo Marcelo Grandío, cuya productora obtuvo acuerdos con la TV Pública y Radio Nacional, órganos que estaban bajo la órbita del propio Adorni.

El ex jefe de gabinete también viajó con su esposa a Aruba y con su familia al lujoso Hotel Llao llao en Bariloche. También hay viajes de Adorni o su esposa a España, Brasil, Chapelco y Nueva York además de otros destinos locales.

10) “La razón y las condiciones de la reiterada utilización de terceros para adquirir los bienes y afrontar pagos por cuenta suya y de su grupo familiar, así como la procedencia del dinero en efectivo con que reintegraba esas operaciones, precisando en cada caso los bienes o servicios de que se trató, los importes y las fechas”.

Este punto también es relevante ya que da cuenta que Adorni buscaba esconder sus gastos con diversas maniobras. Como publicó El Destape al menos tres funcionarios declararon en sede judicial que realizaron compras por varios millones de pesos para el ex jefe de gabinete con sus propias tarjetas de crédito y que luego les devolvía lo gastado en efectivo. Todo indica que era un modus operandi que Adorni armó con empleados de Casa Rosada que estaban bajo su órbita para esconder gastos que no podía justificar con sus ingresos.

Gisela Kocsis, por ejemplo, quien actuó como secretaria privada de Adorni mientras este fue vocero presidencial, reconoció haber realizado la compra de $8.183.303,25 en Rosen The Store, el sitio donde Adorni compró, a través de su secretaria para no dejar su nombre, los artículos de blanquería para la casa que se compró y reconstruyó a nuevo en el country Indio Cuá, en exaltación de la Cruz.

11) “El detalle de su operatoria con criptoactivos y, en particular, el origen del capital con el que afirma haberla iniciado. Ello, en la medida en que se incorporaron en declaraciones juradas rectificativas cuatro cuentas de activos virtuales, y, además, a partir de un informe de la SIFRAI, se vinculó al requerido con otros activos virtuales”.

Este punto también será determinante para la suerte de Adorni en esta causa. Cuando el escándalo por sus gastos lo acorralaba, el entonces jefe de gabinete brindó la mentada entrevista con Del Río en LN+ en la que afirmó que invirtió 200 mil dólares en Bitcoin entre 2013 y 2014 y de esa forma obtuvo otros 300 mil dólares. “Yo empecé a incursionar en Bitcoin en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014″, había asegurado. No está claro de dónde salieron los 200 mil dólares iniciales. Pero la frase se contradice con videos antiguos de Adorni que desmienten lo que dice ahora.

Por ejemplo, en un video de 2020 se lo ve contando que el día en que descubrió las inversiones en Bitcoin la cotización estaba a 6000 dólares (por lo que no puede ser antes del 28 de octubre de 2017) lo que choca con la declaración de que apostó en el criptoactivo en 2013. Con De Río mostró operaciones –que aun no se sabe si las realizó él- en las que el valor de Bitcoin rondaba los 3 mil dólares.

12) “La forma en que concilia el nivel de gastos y movimientos financieros acreditado en sus cuentas —en particular, la cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina y las cuentas de su cónyuge—, sus tarjetas de crédito y sus billeteras virtuales, con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar”.

En este apartado se le pide que explique sus gastos en relación con el sueldo que percibía como funcionario público. Habrá que esperar a ver qué dice Adorni al respecto. Qué justificación dará.

13) “Respecto de los veinte comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en los años 2024 y 2025, por un monto mayor a 6 millones de pesos, cuyo pago no pudo conciliarse con las tarjetas de crédito, con las cuentas bancarias ni con los pagos canalizados por plataformas, y de las dieciséis facturas de una empresa por más de 2 millones de pesos, con relación a las cuales se registran pagos que no coinciden con el importe de cada comprobante, tendrá que explicar si las operaciones que documentan se concretaron efectivamente, su estado de cancelación y, en su caso, la fecha, el medio de pago empleado y el origen de los fondos con que fueron afrontadas, así como el nivel de adquisiciones registrado bajo su CUIT durante ese período en ausencia de toda actividad comercial que lo respalde”.

Este es otro de los vacíos que hay en la causa respecto a las cuentas de Adorni. El nivel de desprolijidad financiero del ex vocero era supino. Y eso que Adorni es contador.

14) “En caso de haberse cancelado las deudas con el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. declaradas con la misma entidad, la fecha, el pagador, el medio de pago y el origen de los fondos con que se afrontó esa cancelación”.

El fiscal Pollicita también pidió al exfuncionario nacional que explique una serie de deudas.

15) “La causa y el medio de pago de los honorarios notariales facturados por la escribana Adriana Mónica NECHEVENKO a Bettina Julieta ANGELETTI correspondientes a las tres operaciones inmobiliarias del matrimonio, y la razón por la cual fueron facturados íntegramente a la nombrada”.

En este punto entra en escena la escribana Nechevenko, quien participó en tres transacciones inmobiliarias: la hipoteca del departamento que la familia Adorni tenía en Parque Chacabuco, la compra del departamento de la calle Miró en Caballito y la adquisición de la casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según surge de la causa, todas fueron facturas a Angeletti. ¿Por qué?

16) “La razón por la cual personas de su entorno registran consumos como usuarios adicionales de dos tarjetas vinculadas a Manuel ADORNI; quién canceló cada liquidación y si mediaron reintegros, con indicación de fecha, importe y medio. Deberá aclarar qué porción del total agregado informado por la DAFI corresponde a cada tarjeta y titular, sin atribuir al requerido los consumos financiados por terceros”.

En este apartado se hace referencia a consumos con tarjetas de Adorni realizados por otras personas. Todo indica que se haría alusión a la madre de Adorni por consumos que ascienden a unos 5 millones de pesos.

17) “Si la facturación emitida por una concesionaria automotor a Bettina Julieta ANGELETTI por más de 4 millones de pesos en el año 2026 corresponde a la adquisición de un rodado no declarado, a una operación accesoria de la ya tenida en cuenta para el cálculo o a otro concepto, con individualización del bien, el precio, la forma de pago y el origen de los fondos”.

También surgieron dudas en los investigadores en torno a un consumo vinculado a una concesionaria. La familia Adorni deberá responder a qué corresponde.

18) “El concepto y el origen de las acreditaciones de carácter no salarial recibidas en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina que no provienen de organismos del Estado ni de movimientos entre sus propias cuentas, precisando su causa”.

Esta solicitud para que Adorni justifique da cuenta de que el exjefe de gabinete tuvo acreditaciones que no eran su salario en la cuenta sueldo del Banco Nación. El interrogante es de dónde provino ese dinero. Por ejemplo, según pudo reconstruir este medio ingresaron 7,5 millones que no fueron salariales.

19) “El criterio con que determinó el valor de las mejoras incorporadas al inmueble de Miró 550. Deberá precisar a qué desembolsos concretos respondieron esas mejoras, con qué fondos se afrontaron y en qué proporción se las atribuyó cada cónyuge”.

En este punto se hace foco en las refacciones realizadas en el departamento de Caballito.

20) “La forma de valuación y el origen de los fondos aplicados a las mejoras declaradas sobre el lote 380 del Country Indio Cuá”.

Las mejoras a la casa de Indio Cuá, según Tabar costaron 245 mil dólares. Adorni adujo que fue menor. Pero lo cierto es que el matrimonio compró una vivienda en un barrio privado de Exaltación de la Cruz y encima lo refaccionó a nuevo por el valor de otra propiedad.

A partir de este lunes, Adorni tendrá 15 días para responder el requerimiento con la posibilidad de extender otros 15 días más el plazo si pidiese una prórroga. Lo que conteste será determinante para su futuro judicial.