Marcelo Bonelli destrozó a Caputo en vivo: "Un tarado"

El periodista Marcelo Bonelli y su panel analizaron este jueves en Nuestra Mañana, por Radio Mitre, las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, durante un evento de la Cámara de Agentes de Bolsa en el hotel Sheraton de Retiro. Allí, Caputo defendió el modelo económico oficial y criticó con dureza a quienes, según él, hablaban de defender la industria local.

“Porque todos los boludos, como nosotros, pagábamos las cosas dos, tres, cuatro, cinco, diez veces lo que valían. Y a pesar de que les se le subsidiaba la energía y todo, la industria cayó 10%. Para todos los tarados que hablan de la industria”, afirmó Caputo, según el audio que pasó al aire la producción del programa.

Marcelo Bonelli cuestionó a Caputo por descalificar a quienes defienden la industria local

¿Qué dijo Bonelli sobre Caputo?

Bonelli señaló que el ministro adoptó un tono electoral y que, si bien es válido defender el propio modelo, la descalificación resultó llamativa. “El tema es la forma, ¿no? Claro, está bien que defienda su modelo, pero descalificación...”, cuestionó.

La panelista Agustina sumó su mirada al debate: “Yo creo que todos los países importantes del mundo tienen una industria pujante, no es que no existe industria”. Y puso como ejemplo al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien actualmente impulsa aranceles para proteger la producción local.

“Fíjate Trump cómo defiende la industria. O sea, Trump en la mentalidad de Caputo sería un tarado”, ironizó la panelista, reflejando la contradicción que el equipo del programa encontró en los dichos del ministro. El fragmento se viralizó rapidamente en redes sociales, donde usuarios y referentes del sector industrial repudiaron las expresiones de Caputo y reivindicaron la necesidad de políticas de fomento productivo.