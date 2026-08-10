Luego del revés con la Ley de Tierras, el Gobierno pone en juego la modificación de Zonas Frías

Luego de la derrota en el Congreso de la semana pasada por el rechazo al capítulo de la Ley de Tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que derivó en que el oficialismo tenga que retíralo del debate, ahora el Poder Ejecutivo enfrenta un nuevo desafío legislativo. El gobierno intentará que se pruebe en el Senado el proyecto que impulsó para modificar el esquema de subsidios al gas conocido como Régimen de Zona Fría, que ya cuenta con media sanción en Diputados. La Casa Rosada ya negocia con los gobernadores.

Al menos en estos días, el gobierno quedó debilitado en el debate parlamentario y los ojos de algunos dirigentes oficialistas ahora están puestos en los proyectos que presentó el oficialismo y el Congreso todavía no aprobó.

Una de esas iniciativas es la modificación al régimen de Zonas Frías, el esquema de subsidios al consumo de gas que implica descuentos de entre 30% y 50% de la factura para hogares ubicados en áreas de bajas temperaturas. Puntualmente el proyecto oficial pretende eliminar la fuerte ampliación del universo de beneficiarios del esquema que aprobó el Congreso en 2021.

Gobernadores

Para esto tendrá que negociar con los gobernadores. El gobierno pretende recuperar el apoyo al proyecto que alguna vez consiguió de otros bloques parlamentarios. Hay dos razones fundamentales. Por un lado, es uno de los mayores objetivos del área energética del gobierno, que está dando pasos concretos en una reforma estructural del sector, que incluye los subsidios al gas y la electricidad, entre otros puntos.

En segundo lugar, la Casa Rosada no quiere afrontar más el costo fiscal de alrededor de US$ 400 millones por año que demanda sostener el régimen de Zona Fría tal cual como está establecido desde 2021.

Fuentes consultadas por El Destape subrayaron que todavía es prematuro hacer un cálculo sobre cuánto apoyo tiene el proyecto oficial en el Senado. Sin embargo, dejaron en claro que el gobierno está en una posición debilitada para las negociaciones. El gobierno quiere evitar un nuevo revés legislativo.

En este sentido, no llamaría la atención que desde la Casa Rosada se avance en una propuesta de “zonas cálidas” para algunos gobernadores que no quieren pagar el costo político de ser los responsables de la eliminación de Zonas Frías y subsiguientes aumentos de las facturas de invierno en sus provincias. “Zonas Cálidas” implicaría un subsidio a las facturas eléctricas en verano en zonas donde el consumo energético es cada vez más pronunciado. Todo está sujeto a cómo avancen las negociaciones con los gobernadores.

Zona Fría

El proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados en mayo con 132 votos a favor y 105 en contra (4 abstenciones). Propone eliminar del régimen a buena parte de los hogares de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. El área energética del gobierno entiende que la ampliación del régimen de Zona Fría de 2021 a casi la mitad de los hogares desnaturalizó el sentido original del esquema.

El subsidio se creó en 2022 para otorgar un beneficio a los hogares de la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. En 2021 el Congreso aprobó la Ley 27.637, impulsada por el bloque peronista, que incorporó a 3,1 millones de hogares al régimen, que finalmente terminó beneficiando a más de 4 millones de usuarios de gas en varias regiones del país.

Además, el proyecto del gobierno propone que el subsidio se aplique sobre uno de los tres componentes de la factura que es el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), en lugar de la aplicación del descuento sobre el total de la factura, tal como lo determina el esquema original (que incluye a los otros dos componentes: el Valor Agregado de Distribución y el costo del transporte del gas).

De este modo, si el proyecto oficial prospera, las facturas de gas para los hogares que pierdan el subsidio se verán incrementadas. Sin embargo, al aplicarse sobre el PIST (y no sobre la factura total), también aumentará -en menor proporción- el peso de las facturas de los hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, las zonas establecidas en el subsidio de 2002.































