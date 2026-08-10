Advierten que el programa económico presenta "inocultables señales de agotamiento a corto plazo"

Un nuevo informe advirtió que el programa económico de Javier Milei presenta "inocultables señales de agotamiento a corto plazo" y puso bajo la lupa la evolución de las reservas, el crecimiento de la deuda pública, el ajuste fiscal y el deterioro del mercado laboral.

El Informe de Coyuntura, realizado por un grupo de economistas encabezado por Roberto Feletti, destacó que durante la gestión de Milei hubo "una voluminosa oferta de divisas que no se refleja en las reservas internacionales del Banco Central" y alertó además por "un exponencial crecimiento de la deuda pública que presiona a corto plazo sobre la estabilidad cambiaria".

El documento analizó la evolución de las divisas durante la gestión de Milei y advirtió sobre la diferencia entre el volumen de dólares que ingresaron y los que finalmente se acumularon en las reservas del Banco Central. El informe habla de "una voluminosa oferta de divisas que no se refleja en las reservas internacionales del Banco Central".

A la vez, sostiene que la formación de activos externos alcanzó niveles significativos y que la dinámica de las cuentas externas no permitió que la totalidad de los dólares disponibles se tradujera en un fortalecimiento equivalente de las reservas. El documento vinculó esta situación con el frente financiero y sostuvo que el programa económico enfrenta una necesidad creciente de dólares para cumplir con sus compromisos.

El informe también pone el foco en el crecimiento de la deuda pública y señaló que la deuda bruta aumentó en US$108.000 millones durante el período analizado. La conclusión apareció expresada de manera textual: "Un exponencial crecimiento de la deuda pública que presiona a corto plazo sobre la estabilidad cambiaria".

El documento también advirtió sobre las necesidades financieras de los próximos años. Para 2026, señaló que las necesidades financieras ascienden a US$19.200 millones, mientras que las fuentes previstas llegan a US$22.900 millones.

Pero remarcó que "un 67% de las fuentes financieras dependen de la aprobación del FMI y de la acumulación de reservas en el BCRA". Para 2027, las necesidades de financiamiento alcanzan los US$24.900 millones. En este escenario, el informe sostuvo que "el Programa Financiero descansa en gran medida en los dólares atesorados por el BCRA y el apoyo multilateral".

El ajuste de Milei y la caída de la inversión

Otro de los puntos centrales del informe es el ajuste fiscal aplicado durante la gestión de Milei. El documento estima que el recorte en la administración nacional alcanzó unos US$50.000 millones y plantea una conclusión contundente: "El recorte inédito de U$S 50.000 millones en la administración nacional implica una retirada de la inversión social y de la inversión pública inédita en la Argentina".

El informe también señala que el ajuste debería continuar sobre las provincias y los municipios. En ese sentido, sostiene que el Pacto de Mayo establece un límite para el gasto del sector público consolidado y que esto implicaría una reducción adicional de cinco puntos del PBI, equivalente a unos US$25.000 millones.