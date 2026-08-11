Cuánto sale Spotify Premium en agosto 2026: el precio de cada plan

Spotify Premium continúa siendo una de las principales plataformas de streaming de música en Argentina. En agosto de 2026, el servicio ofrece diferentes tipos de suscripción según la cantidad de usuarios, con precios que van desde los $1.799 hasta los $5.499 mensuales.

A diferencia de la versión gratuita, los planes pagos permiten escuchar música sin anuncios, descargar canciones para reproducirlas sin conexión y acceder a otras funciones exclusivas de la plataforma.

Además, Spotify anunció una novedad que comenzará a implementarse desde mediados de septiembre: incorporará una etiqueta para identificar perfiles de artistas cuyas identidades hayan sido generadas mediante inteligencia artificial.

Cuánto vale cada plan de streaming en Argentina

Cuánto cuesta Spotify Premium en agosto de 2026

En Argentina, Spotify ofrece cuatro alternativas de suscripción Premium. Los valores informados para agosto son:

Spotify Premium Individual: $3.299 por mes.

$3.299 por mes. Spotify Premium para Estudiantes: $1.799 por mes.

$1.799 por mes. Spotify Premium Dúo: $4.399 por mes.

$4.399 por mes. Spotify Premium Familiar: $5.499 por mes.

Qué ventajas tiene Spotify Premium

Quienes contratan cualquiera de los planes Premium acceden a beneficios que no están disponibles en la versión gratuita, entre ellos:

Escuchar música sin anuncios.

Elegir cualquier canción del catálogo.

Descargar contenido para escuchar sin conexión.

Audio de mayor calidad.

Reproducción bajo demanda.

Saltos ilimitados.

Acceso completo a podcasts y audiolibros compatibles.

Cómo cancelar Spotify Premium

Los usuarios pueden dar de baja la suscripción en cualquier momento desde la aplicación o el sitio web de Spotify. Para hacerlo deben:

Iniciar sesión en su cuenta. Ingresar a "Tu plan". Seleccionar "Cambiar plan". Elegir "Cancelar Premium". Confirmar la operación.

Una vez realizada la baja, la cuenta conservará los beneficios Premium hasta la próxima fecha de facturación y luego volverá automáticamente a la versión gratuita, manteniendo las listas de reproducción y el historial de escucha.

Monto a pagar de Spotify en agosto

Última novedad de la plataforma: Spotify incorporará una etiqueta para artistas creados con IA

Spotify también anunció un cambio para identificar contenido vinculado con la inteligencia artificial. Desde mediados de septiembre, comenzará a mostrar la etiqueta “AI Persona” en determinados perfiles cuando la identidad pública de un artista pueda haber sido generada mediante IA y no corresponda a una persona real. Según informó la compañía, la música de estos perfiles no será incluida de manera predeterminada en sus recomendaciones editoriales ni algorítmicas.

La medida forma parte de una serie de herramientas con las que la plataforma busca aumentar la transparencia sobre el origen de los contenidos y la utilización de inteligencia artificial en la industria musical.