Celia Cuccittini expresó su dolor tras el fallecimiento de su marido, Jorge Messi, con un mensaje sobre el difícil momento que atraviesa.

La madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini, y esposa de Jorge Messi, atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su marido. En medio del dolor por la pérdida, decidió romper el silencio y enviarle un sentido mensaje a Marina Calabró, quien fue la encargada de compartir sus palabras al aire.

En ese sentido, durante una transmisión en vivo de Primicias Ya (América TV), la periodista leyó el mensaje que recibió de Cuccittini y dio a conocer cómo atraviesa este difícil momento: “Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible”.

Tras el fallecimiento del padre de Lionel Messi, numerosos usuarios en redes sociales, así como distintos medios de comunicación, expresaron su pesar por la noticia y compartieron mensajes de despedida para Jorge Messi. Asimismo, muchas personas aprovecharon la ocasión para enviar palabras de apoyo y aliento a Celia Cuccittini y al resto de la familia en este momento.

El crítico momento que atraviesa la familia Messi

El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, falleció a los 68 años el pasado sábado a las 2 de la mañana en un sanatorio de la ciudad de Rosario, luego de luchar contra una larga enfermedad. Tras conocerse la noticia, el establecimiento médico difundió un comunicado oficial para informar sobre su fallecimiento y acompañar a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.

La familia Messi en su casa de Rosario.

En ese sentido, el comunicado emitido por el Sanatorio Centro aseguró: “Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”.

Asimismo, desde el establecimiento médico explicaron que no se brindarían mayores precisiones sobre las circunstancias relacionadas con el fallecimiento, debido a las normas de protección de datos y al respeto por la privacidad de la familia. En ese sentido, el comunicado continuó: “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.