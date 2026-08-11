La ex participante de Gran Hermano (Telefe), Denisse Belén González, fue internada de manera abrupta luego de sufrir una disminución repentina en el recuento de plaquetas. Tras permanecer 12 días en el hospital, la influencer compartió con sus seguidores las distintas actualizaciones sobre su estado de salud y contó cómo fue atravesando este difícil momento.

En ese sentido, Denisse reveló que durante el fin de semana experimentó una mejoría visible y, finalmente, este lunes recibió el alta médica acompañada por su pareja, Bautista Mascia. Luego de abandonar el hospital, decidió compartir un mensaje con sus seguidores a través de Instagram: “Me voy a casa. Esto todavía no terminó, voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer pero poder continuarlo desde casa ya es un paso enorme”.

Bautista Mascia acompañando a Denisse González durante su internación.

La influencer también aprovechó la publicación para agradecer los mensajes de cariño y preocupación que recibió durante los días que permaneció internada. En ese sentido, señaló: “Gracias de corazón a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo. Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado”.

Denisse González actualizó su estado médico y sorprendió a sus seguidores

Luego, compartió otra publicación en donde remarca el esfuerzo que hicieron sus allegados para poder acompañarla durante esta etapa: “Dejaron todo para estar conmigo y repetirme que todo iba a estar bien”. Luego, cerró: “Me voy a casa. Después de tantos días, por fin puedo decirlo. Logramos salir del estado de riesgo, aunque todavía no estoy curada, no sabemos la causa y la lucha recién empieza. Voy a tener que volver seguido al hospital y seguir con controles diarios”.

Finalmente, agradeció al personal médico por todo el esfuerzo que le dedicaron a la situación: “Pero hoy me dejan volver a casa. Hoy puedo dormir en mi cama, caminar, sentir el sol en la cara y abrazar un poquito de mi vida otra vez. Un día a la vez. Gracias por cuidarme”.