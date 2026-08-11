Juan Patricio Balbi de ESPN destruyó al River de Coudet: "Insostenible momento"

El periodista Juan Balbi lanzó una dura crítica contra Eduardo Coudet, entrenador de River Plate, tras la racha negativa del equipo. En un tuit que fue leído este martes en el programa F 12 de ESPN, Balbi calificó de “insostenible” el momento del técnico y mencionó números contundentes: cuatro derrotas consecutivas, cero goles y seis caídas en fila en partidos de AFA.

El conductor del ciclo leyó el mensaje en vivo y lo analizó junto a su co-conductor. “Insostenible momento de Coudet como técnico de River. Esto es, pidió la renuncia. Se fue”, interpretó el conductor, quien vinculó la publicación con un pedido de salida del entrenador. “Hoy no se ven argumentos para creer que esto se puede revertir”, agregó al citar el tuit.

“Desconcierto absoluto” y bajo nivel de los futbolistas

En el tuit, Balbi describió el rendimiento del equipo con frases como “no se sabe a qué quiere jugar” y lo definió como un “desconcierto absoluto” que se potencia por el “flojísimo nivel de los futbolistas”. El conductor señaló que “hoy no se ven argumentos para creer que esto se puede revertir, ni siquiera la llegada de refuerzos top”.

El mensaje de Balbi también indicó que “la CD (directiva) lo sostiene” y que “se viene la Sudamericana y parece ser muy determinante”. Ante estos datos, el conductor consideró que el texto sugiere una renuncia o despido inminente. “Ahora todos con el entrenador. Los jugadores parece que son…”, comentó el co-conductor, en referencia a la responsabilidad compartida entre el cuerpo técnico y el plantel.

La racha de River incluye cuatro derrotas consecutivas sin goles, con seis caídas en fila en competiciones organizadas por la AFA. El equipo atraviesa una crisis de resultados que puso en el centro de la polémica a Coudet, quien asumió a principios de 2024.

El panelista: 'El problema es que River agarra la pelota y no sabe qué hacer'

Según el análisis, la falta de resultados no responde a una cuestión de actitud. 'En la cancha, yo no observo falta de compromiso. No es que River no corre, que no tiene ganas de jugar. No juega mal. Al contrario, el problema es que juega mal River', dijo. Y agregó: 'El problema es que River agarra la pelota y no sabe qué hacer con la pelota'.

El panelista consideró que el entrenador Coudet quedó debilitado ante el plantel al aceptar la salida de tantos futbolistas, aunque señaló que 'es imposible que Chacho no haya participado de esa decisión'. Explicó que si el plantel entiende que un entrenador acepta sin poder de decisión que saquen a 15 jugadores, 'claramente se lo debilita a Chacho'.