SUAF de ANSES: requisitos y quiénes lo cobran en agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en agosto de 2026 los montos y los límites de ingresos correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros grupos comprendidos dentro del régimen.

La actualización es del 1,89%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio informada por el INDEC. El mismo porcentaje se aplica a otras prestaciones del organismo, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones.

ANSES: cuándo se paga el SUAF

Quiénes pueden cobrar el SUAF de ANSES en agosto

El SUAF está destinado a trabajadores y beneficiarios que cumplen con determinadas condiciones laborales y de ingresos. Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas comprendidos dentro de las categorías habilitadas.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Otros beneficiarios incorporados al Sistema Único de Asignaciones Familiares según la normativa vigente.

El monto que corresponde cobrar depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y del tipo de asignación.

Cuáles son los requisitos para cobrar el SUAF

Uno de los principales requisitos es no superar los límites de ingresos establecidos por ANSES. Con la actualización de agosto, los rangos del Ingreso del Grupo Familiar se ubican entre $1.167.863 y $6.184.406, según la escala correspondiente.

Además, existe un límite individual: si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.092.203 mensuales, la familia queda excluida del cobro de las Asignaciones Familiares, aunque el ingreso conjunto del grupo no supere el tope general. El esquema funciona de manera progresiva: cuanto mayor es el ingreso del grupo familiar, menor es el monto de la asignación.

Monto SUAF en agosto 2026 confirmado

Qué prestaciones forman parte del SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares comprende distintos beneficios que administra ANSES.

Entre ellos se encuentran:

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación Familiar Prenatal.

Asignación por Nacimiento.

Asignación por Adopción.

Asignación por Matrimonio.

Los montos varían según el tipo de prestación y, en aquellos casos en los que corresponde, según el nivel de ingresos del grupo familiar.

Las asignaciones familiares reciben en agosto un incremento del 1,89%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. La actualización toma como referencia la inflación de junio y modifica tanto los importes de las prestaciones como los límites de ingresos utilizados para determinar quiénes pueden acceder al beneficio.

Cómo saber si me corresponde cobrar el SUAF

Los titulares pueden consultar su situación directamente desde Mi ANSES.

Para hacerlo deben:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción Hijas e Hijos. Ingresar a Mis Asignaciones. Consultar la liquidación correspondiente al mes.

Desde allí se puede verificar qué prestación corresponde, cuál es el monto depositado y la fecha prevista para el cobro.