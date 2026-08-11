Davoo Xeneize elogió a Aranda y Flores: "Prefiero que la pierdan por ir para adelante"

El streamer Davoo Xeneize se refirió con elogios al rendimiento de los juveniles de Boca Juniors, Tomás Aranda y Leonel Flores durante una transmisión en su canal de Twitch. El comentarista destacó la actitud ofensiva de ambos jugadores y aseguró que prefiere que arriesguen y pierdan el balón antes que se vuelvan conformistas.

"¿Qué quieren que les diga? Lo vi muy participativo. Creo que lo que más me gusta de estos pibes, tanto Aranda como Flores, yo los banco a muerte a los dos", dijo el popular influencer especializado en Boca Juniors.

Davoo Xeneize subrayó que el estilo atrevido de los jóvenes es el que deben mantener para crecer en el fútbol profesional. “Lo que más me gusta de estos pibes es que son muy participativos, que van para adelante, que todo el tiempo que la agarran buscan el uno versus uno, buscan atacar, buscan lastimar al rival”, afirmó.

En ese sentido, el streamer puso como contrapunto al atacante Sebastián Villa. “En la que arranquen a perderlo y arranquen a querer sacarse encima la pelota, se transforman en un jugador como Sebastián Villa, que entra, tira un centro a la segunda bandeja, quiere gambetear y no puede, se cae solo”, comparó.

Davoo elogió una jugada particular de Flores contra Vélez en el último encuentro por la Liga Profesional, en la que intentó gambetear a dos rivales, perdió el balón y luego cometió falta. “Yo lo banco a muerte. Toda la vida prefiero que la pierdas por ir para adelante”, sentenció.

Finalmente, el comentarista instó a que los jóvenes no pierdan su esencia. “Los pibes tienen que seguir jugando de esta manera”, cerró.