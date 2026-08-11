Así son los nuevos stickers de las Islas Malvinas en los colectivos del AMBA

Los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaron a incorporar nuevos stickers con la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”, luego de que algunas unidades retiraran las calcomanías que llevaban impresas.

El reemplazo se produce tras la polémica que generó la ausencia temporal, especialmente en los vehículos pertenecientes al Grupo DOTA. La empresa explicó que no se trató de una decisión de supresión, sino más bien de un recambio de los que habían sido colocados años atrás.

¿Cómo son los nuevos stickers de Malvinas?

Los nuevos adhesivos mantienen la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas” y reemplazan a los antiguos carteles blancos que habían sido colocados en los laterales de los colectivos. De acuerdo con Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA, los anteriores habían sido instalados en 2022, con motivo del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, y después de cuatro años comenzaron a deteriorarse.

"Empiezan a aparecer las nuevas calcos de Malvinas en la Línea 132, donde antes tenían el diseño anterior provisto por Nación y ahora llevan uno al estilo GCBA", repasó la cuenta Ciudad de Bondis en redes sociales.

La renovación se conoció luego de que choferes y delegados gremiales denunciaran que las calcomanías estaban siendo retiradas de distintas unidades. La situación generó dudas ya que la Ley 27.023 establece que los medios de transporte público alcanzados por la normativa deben exhibir en un lugar visible la leyenda reivindicativa.

Desde el Gobierno nacional negaron también que haya existido una instrucción para eliminar la insignia. La Oficina de Respuesta Oficial indicó que no hubo ninguna orden ni del Ejecutivo como de la Secretaría de Transporte y remarcó la vigencia de la disposición.

"No existe NINGUNA ORDEN del Gobierno Nacional ni de la Secretaría de Transporte para eliminar la insignia de Malvinas de los colectivos. La Ley 27.023 sigue vigente y el reclamo soberano por ellas es irrenunciable. Literalmente NADA cambió", puntualizó la cuenta de X.